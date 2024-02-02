AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: '10 Yıldır Küçükçekmece'ye Uğramıyorum'

AK Parti ve Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, A Haber'e projelerinden bahsetti. 2004'ten 2014'e kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yapan Yeniay, 2014'ten sonrasını kastederek A Haber muhabirine 'O günden bugüne 10 yıldır Küçükçekmece'ye uğramıyorum' dedi.
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Aziz Yeniay, 2004-2014'te görev yaptıktan sonra yerine AK Parti'den Temel Karadeniz gelmişti. Temel Karadeniz'in 2019'daki dolan süresinden sonra ise son belediye başkanı CHP'den Kemal Çebi olmuştu.
Yeniden Küçükçekmece adayı olan Aziz Yeniay ise, eski kendi dönemini övüp sonrasındaki 10 yıl için de 'O günden bugüne 10 yıldır Küçükçekmece'ye uğramıyorum, keşke bıraktığım yerde kalsaydı. Üzülerek söylüyorum epey geriye gitmişiz' dedi.
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