AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: '10 Yıldır Küçükçekmece'ye Uğramıyorum'

15 Tatilde Torununa Bakan Anneanne İsyan Etti: 'Alın Bunu Zincire Bağlayın'

Uzay Macerası Devam Eden Alper Gezeravcı Bu Süreçte Vücudunda Gerçekleşen Değişiklikleri Anlattı

Bir Vatandaş Bahçelievler'de Yaşanan Yaklaşık 15 Saatlik Elektrik Kesintisine Çektiği Bir Video ile İsyan Etti

Kocası Ayrı Kendisi Ayrı Olay Başak Dizer'in Spor Yaptığı Anlardaki Fit Vücudu "Serenay'a Özeniyor" Dedirtti

Erkeklerin Bir Kadına Ne Kadar Para Harcarsa O Kadar Bağlandığı Fikri Sosyal Medyayı İkiye Böldü