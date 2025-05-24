Adıyaman'da Bir Baba Yeni Nesil Saç Tıraşına İsyan Etti: "Tıraştan Sonra Çocuklarımızı Tanıyamıyoruz"

Moda ve trendler sürekli değişiyor. Trendlerin sürekli bir evrim içinde olduğu bu alanda, saç stilleri de bu değişimden payını alıyor. Her dönemin kendine özgü bir tarzı olması, saç modellerinin de sürekli bir dönüşüm içinde olmasına sebep oluyor. Son dönemin modası ise 'Tas Tıraşı'.
Adıyaman'da bir baba, bu yeni nesil saç modeline isyan etti. Çocuğunun saçlarını göstererek kuaförlere seslenen baba, 'Tıraştan sonra çocuklarımız eve geliyor bir hafta tanıyamıyoruz. Bu nasıl bir tıraştır? Gençlerimizin hali ne olacak?” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tas tıraşında, kafaya yerleştirilen bir tas ile saçlar belli bir hizada kesiliyor. Kimlerine oldukça garip gelen bu saç stili kimileri için bir kimlik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
La tarihteki ilk sığır, sizin zırto çocuklarınız inatla dızzo modeli istiyorsa berber ne yapsın, sonra da aklınca sözde karizma olacam sanıp böyle itici mode... Devamını Gör
Normalde de çocuklardan haberiniz yok zaten. Saç tıraşı bahane.
Adam haklı abi o ne öyle Amerikan varoş traşı