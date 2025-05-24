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Adıyaman'da Bir Baba Yeni Nesil Saç Tıraşına İsyan Etti: "Tıraştan Sonra Çocuklarımızı Tanıyamıyoruz"

Adıyaman'da Bir Baba Yeni Nesil Saç Tıraşına İsyan Etti: "Tıraştan Sonra Çocuklarımızı Tanıyamıyoruz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2025 - 18:27

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Moda ve trendler sürekli değişiyor. Trendlerin sürekli bir evrim içinde olduğu bu alanda, saç stilleri de bu değişimden payını alıyor. Her dönemin kendine özgü bir tarzı olması, saç modellerinin de sürekli bir dönüşüm içinde olmasına sebep oluyor. Son dönemin modası ise 'Tas Tıraşı'.

Adıyaman'da bir baba, bu yeni nesil saç modeline isyan etti. Çocuğunun saçlarını göstererek kuaförlere seslenen baba, 'Tıraştan sonra çocuklarımız eve geliyor bir hafta tanıyamıyoruz. Bu nasıl bir tıraştır? Gençlerimizin hali ne olacak?” dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Tas tıraşında, kafaya yerleştirilen bir tas ile saçlar belli bir hizada kesiliyor. Kimlerine oldukça garip gelen bu saç stili kimileri için bir kimlik.

Tas tıraşında, kafaya yerleştirilen bir tas ile saçlar belli bir hizada kesiliyor. Kimlerine oldukça garip gelen bu saç stili kimileri için bir kimlik.

Tas tıraşı genel olarak belli bir kesimle özdeşleşmiş bir saç stili. Hatta bazıları bu saç stilini belirli suçlarla ilişkilendiriyor. Bu sebeple babanın isyanı da haklı bulundu. Pek çok kişi yorumlarda babaya destek oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Turgut Güler

La tarihteki ilk sığır, sizin zırto çocuklarınız inatla dızzo modeli istiyorsa berber ne yapsın, sonra da aklınca sözde karizma olacam sanıp böyle itici mode... Devamını Gör

Bozkurt

Normalde de çocuklardan haberiniz yok zaten. Saç tıraşı bahane.

michael.elende

Adam haklı abi o ne öyle Amerikan varoş traşı