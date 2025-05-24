Adıyaman'da Bir Baba Yeni Nesil Saç Tıraşına İsyan Etti: "Tıraştan Sonra Çocuklarımızı Tanıyamıyoruz"

Moda ve trendler sürekli değişiyor. Trendlerin sürekli bir evrim içinde olduğu bu alanda, saç stilleri de bu değişimden payını alıyor. Her dönemin kendine özgü bir tarzı olması, saç modellerinin de sürekli bir dönüşüm içinde olmasına sebep oluyor. Son dönemin modası ise 'Tas Tıraşı'.

Adıyaman'da bir baba, bu yeni nesil saç modeline isyan etti. Çocuğunun saçlarını göstererek kuaförlere seslenen baba, 'Tıraştan sonra çocuklarımız eve geliyor bir hafta tanıyamıyoruz. Bu nasıl bir tıraştır? Gençlerimizin hali ne olacak?” dedi.