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Adana Çok Garip Bir Yer: Arabayı Manzaraya Çekip Göbek Atan Gelin ile Damada Eşlik Eden Paraşütçüler

Adana Çok Garip Bir Yer: Arabayı Manzaraya Çekip Göbek Atan Gelin ile Damada Eşlik Eden Paraşütçüler

Adana Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 13:10

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'@handebykgzl' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, düğün günü eşiyle birlikte Adana'da manzaraya karşı göbek attıkları anları paylaştı.

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Düğüne giderken arabayı manzaraya karşı çeken çift, karşılıklı göbek atarken o çiftin kadrajına ise paraşütle uçan kişiler girdi.

Düğüne giderken arabayı manzaraya karşı çeken çift, karşılıklı göbek atarken o çiftin kadrajına ise paraşütle uçan kişiler girdi.

Aşağıda göbek atıldığını gören paraşütlü kişiler de o anlarda oynayarak yeni evlenen çifte eşlik ettiler.

Aşağıda göbek atıldığını gören paraşütlü kişiler de o anlarda oynayarak yeni evlenen çifte eşlik ettiler.

İşte o anlar: 👇

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Ceren

Ben gelinin belinde neden bu kadar kırmızı kurdele var onu anlamadım hediye paketi gibi o ne

gnyy

ne olacağını tam kestiremeyeceğiniz şehir açık ara ADANA 😂

Mehmet Ali Usul

her türlü garipliğin garipsenmeyeceği bir ülkeyiz vesselam