Adana Çok Garip Bir Yer: Arabayı Manzaraya Çekip Göbek Atan Gelin ile Damada Eşlik Eden Paraşütçüler

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Düğüne giderken arabayı manzaraya karşı çeken çift, karşılıklı göbek atarken o çiftin kadrajına ise paraşütle uçan kişiler girdi.
Aşağıda göbek atıldığını gören paraşütlü kişiler de o anlarda oynayarak yeni evlenen çifte eşlik ettiler.
İşte o anlar: 👇
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Ben gelinin belinde neden bu kadar kırmızı kurdele var onu anlamadım hediye paketi gibi o ne
ne olacağını tam kestiremeyeceğiniz şehir açık ara ADANA 😂
her türlü garipliğin garipsenmeyeceği bir ülkeyiz vesselam