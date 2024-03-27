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İnek Dostundan Ayrılınca Yemeden İçmeden Kesilen Kangalın 3 Günün Sonunda Dostuna Kavuştuğu Müthiş Anlar

İnek Dostundan Ayrılınca Yemeden İçmeden Kesilen Kangalın 3 Günün Sonunda Dostuna Kavuştuğu Müthiş Anlar

Tiktok Köpek
Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 13:05

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'@yamankennell20' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan adamın kangal köpeğinin inek dostuna kavuştuğu muhteşem anlara ait paylaşımı viral oldu.

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3 gün boyunca ayrı kaldığı inek dostuna koşarak kavuşan kangal, dostundan ayrı kaldığı süre boyunca da yemeden içmeden kesildi.

3 gün boyunca ayrı kaldığı inek dostuna koşarak kavuşan kangal, dostundan ayrı kaldığı süre boyunca da yemeden içmeden kesildi.

Dostundan 3 gün boyunca ayrı kalan kangal, 3. günün sonunda da dostuna koşarak kavuştu.

Dostundan 3 gün boyunca ayrı kalan kangal, 3. günün sonunda da dostuna koşarak kavuştu.

Kangalın koşarak inek dostuna kavuştuğu o anları izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.

Kangalın koşarak inek dostuna kavuştuğu o anları izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.

İşte o anlar: 👇

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