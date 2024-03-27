İnek Dostundan Ayrılınca Yemeden İçmeden Kesilen Kangalın 3 Günün Sonunda Dostuna Kavuştuğu Müthiş Anlar

'@yamankennell20' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan adamın kangal köpeğinin inek dostuna kavuştuğu muhteşem anlara ait paylaşımı viral oldu.
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3 gün boyunca ayrı kaldığı inek dostuna koşarak kavuşan kangal, dostundan ayrı kaldığı süre boyunca da yemeden içmeden kesildi.
Dostundan 3 gün boyunca ayrı kalan kangal, 3. günün sonunda da dostuna koşarak kavuştu.
Kangalın koşarak inek dostuna kavuştuğu o anları izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak.
İşte o anlar: 👇
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