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TikTok'taki 'Kalp Ritmi Akımı'nı Yapmak İsterken Oda Arkadaşının Gaz Çıkarmasıyla Şoke Olan Kadın

TikTok'taki 'Kalp Ritmi Akımı'nı Yapmak İsterken Oda Arkadaşının Gaz Çıkarmasıyla Şoke Olan Kadın

Komik Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 12:40

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Gün doğmadan yeni bir akımın doğduğu TikTok'ta bir süredir devam eden 'Kalp ritmi akımı' var. Akıma katılan insanlar ise telefonunu kalbinin üzerine koyarak kalp atışlarının sesini kaydediyorlar.

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"@ssssiiilllaaaa" ismiyle paylaşımlar yapan TikTok kullanıcısı da gecenin sessizliğinde kalp ritmi akımına katılarak, kalp atışlarını kaydetmek istedi.

"@ssssiiilllaaaa" ismiyle paylaşımlar yapan TikTok kullanıcısı da gecenin sessizliğinde kalp ritmi akımına katılarak, kalp atışlarını kaydetmek istedi.

Telefonunu kalbinin üzerine koyarak kayda başlayan kadın birkaç saniye sonra ise oda arkadaşının gaz çıkarması ile şoke oldu.

Telefonunu kalbinin üzerine koyarak kayda başlayan kadın birkaç saniye sonra ise oda arkadaşının gaz çıkarması ile şoke oldu.

İşte o anlar: 👇

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