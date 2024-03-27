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Bakire Kadın İsteyen Erkekleri Savunan Psikolog: 'Kadınların da Arabası Yok, Arabalı Erkek İstiyorlar'

Bakire Kadın İsteyen Erkekleri Savunan Psikolog: 'Kadınların da Arabası Yok, Arabalı Erkek İstiyorlar'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:29

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Buse Aydın isimli psikolog sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Aydın son olarak, 'Kadında geçmişe, erkekte geleceğe bakılır' diyerek yaptığı paylaşımla tepki çekti.

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'Bakire olmayan erkeğin bakire kadın ile evlenmek istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu cevaplayan Buse Aydın, 'Ben problem olduğunu düşünmüyorum' dedi.

'Bakire olmayan erkeğin bakire kadın ile evlenmek istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu cevaplayan Buse Aydın, 'Ben problem olduğunu düşünmüyorum' dedi.

Aydın, geçtiğimiz günlerde de 'Bir kadının sosyal medyasından meme ölçüsünden kalça büyüklüğüne kadar anlaşılabiliyorsa ondan uzak durun' paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti: 👇

Aydın sözlerinin devamında ise, 'Kadınların da arabası yok ama arabalı erkek istiyorlar, evi yok ama evi olan erkek istiyorlar' dedi.

Aydın sözlerinin devamında ise, 'Kadınların da arabası yok ama arabalı erkek istiyorlar, evi yok ama evi olan erkek istiyorlar' dedi.

İşte o anlar: 👇

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