Bakire Kadın İsteyen Erkekleri Savunan Psikolog: 'Kadınların da Arabası Yok, Arabalı Erkek İstiyorlar'

Buse Aydın isimli psikolog sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Aydın son olarak, 'Kadında geçmişe, erkekte geleceğe bakılır' diyerek yaptığı paylaşımla tepki çekti.
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'Bakire olmayan erkeğin bakire kadın ile evlenmek istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu cevaplayan Buse Aydın, 'Ben problem olduğunu düşünmüyorum' dedi.
Aydın sözlerinin devamında ise, 'Kadınların da arabası yok ama arabalı erkek istiyorlar, evi yok ama evi olan erkek istiyorlar' dedi.
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