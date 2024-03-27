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'Fakirlere Ramazan Kolisi Dağıtmayın' Diyen Hoca: 'Bu Adam Mecbur mu Senin Götürdüğün Makarnayı Yemeye?'

'Fakirlere Ramazan Kolisi Dağıtmayın' Diyen Hoca: 'Bu Adam Mecbur mu Senin Götürdüğün Makarnayı Yemeye?'

Ramazan Hoca
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 10:23

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Mustafa İlci isimli bir hocanın 'Ramazan kolisi yapıp millete dağıtmayın' dediği sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Ramazan İlci sözlerinin devamında ise, 'Ya kardeşim bu adam fakirdir. Bu adam mecbur mudur senin götürdüğün makarnayı yemeye?' diyor.

Ramazan İlci sözlerinin devamında ise, 'Ya kardeşim bu adam fakirdir. Bu adam mecbur mudur senin götürdüğün makarnayı yemeye?' diyor.

Durumu iyi olmayan bir kadının kendisine gelerek, 'Hocam benim evimde tüp yok, ben süt istiyorum, çocuğum muz istiyor. Elektriğimi, faturamı ödeyemiyorum getirmişler benim evime makarna yığmışlar' sözlerini hatırlatan Mustada İlci, 'Fakirin malında sen niye tasarruf sahibi oluyorsun?' diyerek tepki gösterdi.

Durumu iyi olmayan bir kadının kendisine gelerek, 'Hocam benim evimde tüp yok, ben süt istiyorum, çocuğum muz istiyor. Elektriğimi, faturamı ödeyemiyorum getirmişler benim evime makarna yığmışlar' sözlerini hatırlatan Mustada İlci, 'Fakirin malında sen niye tasarruf sahibi oluyorsun?' diyerek tepki gösterdi.

Mustafa İlci isimli hoca ise yapılması gerekeni, 'Para vermeniz lazım. Çünkü fakirin ihtiyacı çeşit çeşit. Belki canı lokantada yemek yemek istiyor' diyerek özetledi.

Mustafa İlci isimli hoca ise yapılması gerekeni, 'Para vermeniz lazım. Çünkü fakirin ihtiyacı çeşit çeşit. Belki canı lokantada yemek yemek istiyor' diyerek özetledi.

'Biz para verince gidip başka işler yapıyor' diyenlere de cevap veren hoca, 'Allah da sana verince sen de gidip haram işlerde harcıyorsun' dedi.

İşte o hocanın gündem olan o anları: 👇

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