9 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın minik bedeni bir dere kenarında çuvalın içinde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, Narin'in geçen yıl vefat eden ablasının otopsi yapılmadan gömülmesi konusu gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü anlarda sessiz kalmayan Ezgi Mola da "Soruşturma açılmalı!" diyerek isyan etti.
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2. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan minik Narin Güran'ın cansız bedeni bir derede bulundu. Umutla bekleyişin yerinin acıyla dolmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü. Hesabından paylaşım yapan Burcu Biricik de adalet sistemine dert yanarak adeta nefret kustu!
3. Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve Tüm Türkiye'nin iyi bir haber almayı beklediği Narin Güran'dan maalesef acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki küçük kız için içimiz kan ağlarken sosyal medya fenomenin bu konu üzerinden prim kasma çabası insanlık sorgulattı.
4. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'dan 19 gün sonra gelen acı haber hepimizin yüreğini dağladı. 8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninin bulunması üzerine X hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım'ın sert sözleriyle tokat etkisi yarattı.
5. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Verilen kararın tartışıldığı bu günlerde, Dilan Polat'ın 9 ay boyunca kaldığı hücrenin ortaya çıktığı iddia edildi.
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6. Oğuzhan Uğur, Narin'i amca Salim Güran'ın talimatıyla gömen itirafçı N.B'nin ifadesinin tamamını görünce sinirlerine hakim olamadı. İtirafçıya seslenen Uğur, "Belki katil değilsin, yine de vahşeti normalleştirmiş bir potansiyelsin. İnsana mahsus kanunlar nezdinde hesap vereceksin ama inan bana insan da değilsin" açıklamasında bulundu.
7. 2000'li yılların ortasına damgasını vuran televizyon dizisi Selena'da Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci'den uzun bir süredir haber alamıyorduk. Güzel oyuncudan mutlu eden bir haber bugün geldi. Güzel oyuncu telli duvaklı gelin oldu.
8. Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezon galasında aramaların 19. gününde cansız bedenine ulaşılan ve bir cinayete kurban giden minik Narin'le ilgili konuşan Hazal Kaya, adalet sistemine eleştirisini dile getirdi.
9. Türk rap müziğinin son dönemlerdeki popüler iki ismi Sefo ve Emirhan Çakal'ın yaşadıkları kavganın ardından aralarının bozuk olduğu biliyordu. İkili bugün sosyal medya üzerinden birbirleriyle laf dalaşına girdi.
10. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülen Ezgi Mola, Narin'in vefatı hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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11. Geçtiğimiz yıllarda dolu dizgin bir aşkla dünyaevine giren oyuncu çiftimiz Gupse Özay ve Barış Arduç'un evliliklerinden dünyaya gelen kızları Jan Asya, ikinci yaş gününü kutladı. Minik Jan Asya'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.
12. Kıymetli oyuncu Hülya Koçyiğit, bir davette verdiği röportajda Narin'i kaybetmemize olan üzüntüsünü dile getirdi. ''İdam geri gelmeli mi?'' tartışmalarına da kendisine yöneltilen soru dahilinde yanıt verdi.
13. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Sevda Demirel'e Narin için mikrofon uzatıldı. Narin'in yaşadıklarına çözümü şeriat kanunlarında ve kapanmakta bulan Demirel'in çağdışı açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu!
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