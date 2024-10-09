9 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hande Erçel, ülkemizin kabuk bağlamayan yarası kadın cinayetleri konusunda yaptığı ilk açıklamasını çok kısa kesmişti. Geçtiğimiz akşam bir defileye katılan ünlü oyuncu bu sefer daha uzun konuştu. Gözlerinde korku olduğu belli olan Erçel'in "Söylenecek söz yok" demesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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2. Son dönemlerde daha da kadın cinayetlerinin yüreğimize bir yumru gibi oturduğu dönemde ünlülerin tepkileri gündem olmaya devam ediyor. Önceki akşam bir defileye katılan Sibel Can'ın "Benim dışımda kimse güvende değil" herkesi şoke etti. Tepki toplayan sözlere kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Işın Karaca oldu.
3. Deha Tuzcu'dan sonra Ecrin Su Çoban'ın da Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddia edilmiş, dün Çoban'dan ilk açıklama gelmişti. Sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen iddialar sonrasında geçtiğimiz saatlerde Çoban'ın avukatından yeni bir açıklama daha geldi.
4. Hande Erçel ve Gamze Erçel kardeşler önceki akşam ünlü tasarımcı Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki defilesine katıldı. Mekan çıkışı görüntülenen Gamze Erçel'in yüksek topukluyla yürüyüşü birilerinin diline düşünce ünlü fenomenden yanıt gecikmedi.
5. Demet Akalın, iki genç kızı canice katleden Semih Çelik'in annesine sert çıkıştı!
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6. Geçtiğimiz saatlerde bir defilede görüntülenen Sibel Can'ın yaşanan kadın cinayetlerine karşı yaptığı "Benden başka hiç kimse güvende değil" açıklaması tartışmaya neden olmuştu. Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.
7. Ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylara ünlü isimlerimizden birçok tepki gelmiş, kimi ünlü ismin açıklamaları ise çok eleştirilmişti. Durumu net söylemlerle ifade ederek isyan eden Defne Samyeli'ye gazeteci İzzet Çapa'dan tebrik geldi.
8. Ülkemizde 2 genç kadının canice katledilmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi pozları yeniden gündeme gelmiş, tepki çekmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Kaygılaroğlu'nun kızı Ada'ya gelen çirkin yorum ise vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
9. Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile geçtiğimiz saatlerde evlendi!
10. Şeyma Subaşı'nın "uzun" bir aradan sonra paylaştığı gizemli yakışıklının kim olduğunu bulmuştuk hatırlarsanız! O günden bugüne yeni Brezilyalı sevgilisinden kopamayan Subaşı, bu sefer de aşkını etiketlediği gizemli bir yatak paylaşımında bulundu!
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11. Farah Zeynep Abdullah, kadınlara yaptıkları çirkin ve aşağılayıcı yorumlarla öne çıkan magazin ekibi Söylemezsem Olmaz'ın ödül töreni kombinini eleştirdiğini görünce sosyal medya hesabından ekibe kapak gibi bir cevap verdi!
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