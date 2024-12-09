9 Aralık Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Aralık Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Aralık Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’deki Esad rejiminin yıkıldığı şu günlerde Filistin’e acımasızca saldıran İsrail kendine fırsat yarattı! İsrail önce Suriye sınırındaki Hebron Dağı'nı işgal etti ardından Dera ve Kuneytra'ya büyük hava saldırıları düzenlendi. İsrail şimdi de Lazkiye'de bulunan Suriye Donanmasına hava saldırısı düzenledi. İsrail ayrıca başkent Şam'da bulunan bazı silah depolarını da vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şaşalı yaşantısını sosyal medyada paylaşmasıyla sosyal mecralar üzerinden bir tanınırlık elde eden Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanmıştı. Ağustos ayında cezaevinden çıkan Polat, bir süre paylaşımlarına dikkat edeceğini söylese de şaşalı hayatına elveda diyemedi ve paylaşımlarına devam etti. Gündemden bir türlü düşmeyen Polat, bu sefer de Elonb Musk'a seslendiği videoyla akıllarda soru işaretine yol açtı. Videoyu izleyenler Dilan Polat'ın bu paylaşımıyla ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi.
Bir süredir bir dizide kriz yaşandığına dair söylentiler ortaya atılıyor. Hangi dizi olduğu açıklanmasa da Siyah Kalp setinde yaşanan durumlar kulisler arasında konuşuluyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu bilgiyi doğruladı ve Siyah Kalp setinde büyük bir kriz yaşandığını açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürüdü. Olayın büyümesinin ardından set paydos edildi.
Kendini kişisel gelişim uzmanı ve spiritüel danışman olarak tanıtan Yeliz Ergün, son açıklamalarıyla sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ergün’ün, özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlar, tepkilerin odağına yerleşti. Özellikle küçük çocukları kötü etkilediği iddia edilen Ergün’ün bu açıklamaları, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Pek çok kullanıcı, bu tür söylemlerin aile değerlerine zarar verdiğini savunurken, bazıları da insanların duygusal ve finansal olarak manipüle edildiğini ileri sürdü.
Dün gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere göre daha kaos dolu geçti. Özel gecenin tarihine geçecek pek çok olay yaşandı. Bu anlardan birine de 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan imza attı. Yine görenlere 'Bu ne şimdi?!' dedirten türdeki elbisesiyle kırmızı halıda poz veren Alkan, kadraja giren genci fena fırçaladı. Banu Alkan'ın bu gergin hallerine tepkiler de gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekici istatistiklere imza atan Galatasaray'da sakat futbolcular, hem teknik ekibi hem de sarı-kırmızı renklere gönül verenleri kara kara düşündürmeye başladı. Takımın olmazsa olmaz isimlerinin bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kritik maçların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
Neredeyse 80 gün sürecek olan Mars retrosu, 6 Aralık itibarıyla başladı ve bu süreç boyunca burçları farklı senaryolar bekliyor. Eski sevgililerin geri dönmesi, yeni kariyer adımları ve kişisel gelişim gibi konular, Mars retrogradının etkisiyle hayatımıza damgasını vuracak. Peki, bu retro dönemi kimlere eski sevgililerini geri getirecek? Kimler yeni başlangıçlar yapacak ve kariyerlerinde büyük adımlar atacak?
Futbolcuların saha dışındaki hayatlarının, sahadaki performanslarını ne kadar etkileyebileceği sık sık gündeme geliyor. Özellikle genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan oyuncuların, duygusal iniş çıkışlar yaşaması da kaçınılmaz. Mbappe’nin açıklaması da bu durumun bir örneği.
Hayatının en mutlu gününde büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşacağını kim tahmin edebilir? Yeni evli bir çift, balayında bir ödeme sorunu yaşayınca bankayı aradı. Kadın, kocasının hesabındaki paranın kaybolduğunu öğrenince ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak gerçek ortaya çıktığında işler kontrolden çıktı. Büyük bir mutlulukla başlayan balayı, adeta kabusa döndü.
Şebnem Ferah’ı özledik hepimiz. Uzun zamandır yok, uzun zamandır o güzel sesinden mahrum bıraktı hepimizi. Şarkıcı Ceylan Ertem, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını paylaşarak duygularımıza tercüman oldu ve Saygı1 formatının sahibi Oğuzhan Uğur’a seslendi: “Saygı mı olur, stat konseri mi olur artık bilemiyorum ama acil Şebnem Ferah’a ihtiyacımız var.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbol dünyası genellikle hareketli aşk hayatlarıyla gündeme gelse de, bazı oyuncular sadakatleriyle örnek oluyor. Çocukluk aşklarıyla yıllardır süren ilişkilerini koruyan bu isimler, şöhretin ve yoğun temponun aşkı gölgeleyemeyeceğini kanıtlıyor. Gerçek sevgi, en büyük yıldızların bile sığınağı olabiliyor. Bu isimlerden biri de milli futbolcumuz Arda Güler.
Dün gece düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, birbirinden renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. 'En İyiler'in ödüllendirildiği bu tören, duygusal anların yanı sıra eğlenceli olaylarla da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Her sene olduğu gibi, bu yıl da törenin komik anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter kullanıcısı @spelltheteax, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ni mizahi bir dille özetleyerek, geceye damga vuran komik anları bir araya getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın