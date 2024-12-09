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Ceylan Ertem Duygularımıza Tercüman Oldu: Saygı1 Veya Stat Konseri Fark Etmez, Şebnem Ferah’a İhtiyacımız Var!

Ceylan Ertem Duygularımıza Tercüman Oldu: Saygı1 Veya Stat Konseri Fark Etmez, Şebnem Ferah’a İhtiyacımız Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.12.2024 - 21:13 Son Güncelleme: 09.12.2024 - 21:27

Şebnem Ferah’ı özledik hepimiz. Uzun zamandır yok, uzun zamandır o güzel sesinden mahrum bıraktı hepimizi. Şarkıcı Ceylan Ertem, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını paylaşarak duygularımıza tercüman oldu ve Saygı1 formatının sahibi Oğuzhan Uğur’a seslendi: “Saygı mı olur, stat konseri mi olur artık bilemiyorum ama acil Şebnem Ferah’a ihtiyacımız var.”

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Şebnem Ferah’ı siz de çok fazla özlemediniz mi?

Şebnem Ferah’ı siz de çok fazla özlemediniz mi?

Duygularınızın, gözlerinizin, kulaklarınızın en çok da ruhunuzun Şebo’ya ihtiyacı yok mu?

Duygularınızın, gözlerinizin, kulaklarınızın en çok da ruhunuzun Şebo’ya ihtiyacı yok mu?

Yaklaşık 5 yıldır sahnelerden uzak olan Türk Rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Şebnem Ferah’ın ne zaman yeni bir konser vereceği ya da bir daha sahneye dönüp dönmeyeceği hayranları arasındaki en büyük merak konusu.

Yaklaşık 5 yıldır sahnelerden uzak olan Türk Rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Şebnem Ferah’ın ne zaman yeni bir konser vereceği ya da bir daha sahneye dönüp dönmeyeceği hayranları arasındaki en büyük merak konusu.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımı alıntılayan şarkıcı Ceylan Ertem Şebnem Ferah hayranlarının duygularına tercüman oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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