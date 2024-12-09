İsrail, Lazkiye’deki Suriye Donanmasına Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail, Lazkiye’deki Suriye Donanmasına Hava Saldırısı Düzenledi
Suriye’deki Esad rejiminin yıkıldığı şu günlerde Filistin’e acımasızca saldıran İsrail kendine fırsat yarattı! İsrail önce Suriye sınırındaki Hebron Dağı'nı işgal etti ardından Dera ve Kuneytra'ya büyük hava saldırıları düzenlendi.
İsrail şimdi de Lazkiye'de bulunan Suriye Donanmasına hava saldırısı düzenledi. İsrail ayrıca başkent Şam'da bulunan bazı silah depolarını da vurdu.
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İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun başkent Şam’ın güneyindeki Esad rejimi ordusu tarafından helikopterler için kullanılan Qabr Essit Havaalanı'nı ve Şam’ın kuzeyindeki Barzeh bölgesinde yer alan Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'ni vurduğunu aktardı. Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi, Esad döneminde kimyasal silah üretimiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmış ve daha önce de vurulmuştu.
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Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ayrıca Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait silah deposunu da hedef aldığını ifade etti.
İsrail ordusu, Şam’dan önce ise Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisini hedef almıştı. İsrail ordusu, dünden bu yana Suriye'de 150'den fazla noktaya hava saldırısı düzenledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Amaç belli değilmiydi 🤣 İsrail Suriye'ye giriyor zaten ABD ve İsrail desteklemedi mi?
İstihbaratı da htş den alıyorlardır.
ne olacaktı başka işin içinde İsrail çıkarına birşeyler olmasaydı kan emici amerika bırakır mıydı meydanı kimseye özellikle yıllardır besleyip silahlandırdığ... Devamını Gör