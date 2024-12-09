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Galatasaray'da Sakat Futbolcuların Artması Takıma Dönememesi Taraftarın Canını Sıktı

Galatasaray'da Sakat Futbolcuların Artması Takıma Dönememesi Taraftarın Canını Sıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.12.2024 - 23:46

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekici istatistiklere imza atan Galatasaray'da sakat futbolcular, hem teknik ekibi hem de sarı-kırmızı renklere gönül verenleri kara kara düşündürmeye başladı. Takımın olmazsa olmaz isimlerinin bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kritik maçların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

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Süper Lig'de son olarak Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin yenildiği haftada 3-2'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de son olarak Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin yenildiği haftada 3-2'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı.

Okan Buruk ve öğrencileri, bu galibiyetle liderliğini sağlama alırken bir yandan da ciddi kayıplar yaşadı.

Okan Buruk ve öğrencileri, bu galibiyetle liderliğini sağlama alırken bir yandan da ciddi kayıplar yaşadı.

Kötü haber sonrası Malmö maçını eksikleri, sosyal medyada dikkat çekti. 👇

Kötü haber sonrası Malmö maçını eksikleri, sosyal medyada dikkat çekti. 👇
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Galatasaray'ın aralık ayı fikstürü. 👇 Okan Buruk, sizce bu maçlardan kaç puan alır?

Galatasaray'ın aralık ayı fikstürü. 👇 Okan Buruk, sizce bu maçlardan kaç puan alır?

  • 12 Aralık Perşembe, saat 20.45 Malmö (deplasman)

  • 16 Aralık Pazartesi, saat 21.00 Trabzonspor

  • 22 Aralık Pazar, saat 16.00 Kayserispor (deplasman)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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