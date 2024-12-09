Galatasaray'da Sakat Futbolcuların Artması Takıma Dönememesi Taraftarın Canını Sıktı
Galatasaray'da Sakat Futbolcuların Artması Takıma Dönememesi Taraftarın Canını Sıktı
Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekici istatistiklere imza atan Galatasaray'da sakat futbolcular, hem teknik ekibi hem de sarı-kırmızı renklere gönül verenleri kara kara düşündürmeye başladı. Takımın olmazsa olmaz isimlerinin bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kritik maçların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
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Süper Lig'de son olarak Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin yenildiği haftada 3-2'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı.
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Okan Buruk ve öğrencileri, bu galibiyetle liderliğini sağlama alırken bir yandan da ciddi kayıplar yaşadı.
Kötü haber sonrası Malmö maçını eksikleri, sosyal medyada dikkat çekti. 👇
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Galatasaray'ın aralık ayı fikstürü. 👇 Okan Buruk, sizce bu maçlardan kaç puan alır?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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