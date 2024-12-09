Galatasaray'da Sakat Futbolcuların Artması Takıma Dönememesi Taraftarın Canını Sıktı

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekici istatistiklere imza atan Galatasaray'da sakat futbolcular, hem teknik ekibi hem de sarı-kırmızı renklere gönül verenleri kara kara düşündürmeye başladı. Takımın olmazsa olmaz isimlerinin bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kritik maçların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.