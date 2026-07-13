800 Bin Başvurudan Sadece 286'sını Seçen Şirketin Akılalmaz İşe Alım Yöntemi

Wall Street Journal’ın haberine göre şirketin işe alım sürecinin detayları, alışılmış insan kaynakları uygulamalarından radikal bir şekilde ayrılıyor. Süreç, CV incelemesinin ardından gelen ilk elemenin hemen sonrasında devasa bir test maratonuyla başlıyor.

Tam 60 bin aday; akıl yürütme, hızlı karar verme, kriz anında reaksiyon gösterme ve öğrenme hızını ölçen bilimsel algoritmalara dayalı testlere tabi tutuluyor. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan ve mülakat masasına oturmaya hak kazanan aday sayısı ise yalnızca 3 bin 300. Sürecin en sonunda ise sadece en dayanıklı ve uyumlu 286 aday, şirket içinde 'Spooner' olarak adlandırılan kalıcı çalışan kadrosuna dahil ediliyor.

Geleneksel işe alım yöntemlerini sert dille eleştiren şirketin CEO'su Luca Ferrari, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Sıradan bir iş görüşmesi yapmak, bir adayın şirkete ne katacağını anlamak konusunda neredeyse yazı tura atmakla aynı sonucu verir. Biz bu tahmin oyununu ortadan kaldırmak için işe alım sürecini tamamen bilimsel, ölçülebilir ve standart bir yapıya kavuşturduk.'

Milano merkezli teknoloji devi, mülakat sorularını tamamen standartlaştırarak her adayın yanıtını objektif kriterlere göre puanlıyor. Toplanan tüm veriler, yapay zeka destekli performans tahmin modellerine aktarılıyor. Sistem, adayın geçmiş referanslarını ve test sonuçlarını analiz ederek sonraki yıllardaki başarı grafiğini önceden simüle ediyor.

Ancak Bending Spoons’un radarına girmek sadece yüksek zeka seviyesi ya da teknik beceriyle mümkün olmuyor. Şirket algoritması, adayların 'nezaket ve iletişim' haritasını da çıkarıyor. CEO Luca Ferrari, üst düzey yöneticilere karşı aşırı kibar davranırken, diğer çalışanlara veya alt kademedeki personele saygısız yaklaşan adayların doğrudan elendiğini vurguluyor. Bu tür davranış kalıpları, yapay zeka algoritması tarafından 'gelecekte ekip içi huzuru bozacak risk faktörü' olarak kodlanıyor.