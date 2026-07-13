800 Bin Başvurudan Sadece 286'sını Seçen Şirketin Akılalmaz İşe Alım Yöntemi
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Küresel iş gücü piyasasında prestijli bir üniversiteye kabul edilmek ya da dev bir teknoloji şirketinde koltuk kapmak her zaman zor olmuştur. Ancak İtalya merkezli teknoloji şirketi Bending Spoons, çıtayı insan sınırlarının ötesine taşıyan yeni bir işe alım modeli uyguluyor. Öyle ki bu şirkete başvuran 800 bin kişiden sadece 286'ı girebildi. İşte dünyanın en zor işe alım süreci.
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Dünyanın en zor işe alım süreci. 800 bin aday başvurdu, yalnızca 286 işe alındı.
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Şirketin akılalmaz işe alım yöntemi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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