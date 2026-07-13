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Almanya 62 Ülkeye Vizeyi Kaldırdı: Türkiye Listede mi?

Almanya 62 Ülkeye Vizeyi Kaldırdı: Türkiye Listede mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 11:04
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Almanya'dan milyonlarca seyahat severi yakından ilgilendiren kritik bir hamle geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı için Avrupa Birliği (AB) ve Schengen coğrafyası dışındaki 62 ülkenin vatandaşlarını kapsayan vizesiz giriş listesini resmi olarak güncelledi. Söz konusu ülkeler belirlenen süre kadarıyla Almanya'ya vizesiz seyahat edecek. Peki, listede Türkiye var mı?

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Almanya 62 ülkeye vizeyi kaldırdı.

Almanya 62 ülkeye vizeyi kaldırdı.

Almanya, 2026 yılı için  (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş listesini güncelledi. Söz konusu listede yer alan ülke vatandaşlar belirlenen süre içinde Almanya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Yayımlanan yeni seyahat takvimine göre, muafiyet listesinde adı geçen ülkelerin vatandaşları, 180 günlük bir zaman dilimi içerisinde 90 günü aşmamak şartıyla Almanya’ya vizesiz giriş yapabilecek. Bu esneklik; turistik geziler, iş toplantıları, ticari görüşmeler veya aile ziyaretleri amacıyla ülkeye gelecek olan yabancı ziyaretçileri kapsayacak.

Tuvalu, Marshall Adaları... Almanya'ya vizesiz seyahat edebilecek 62 ülke.

Tuvalu, Marshall Adaları... Almanya'ya vizesiz seyahat edebilecek 62 ülke.

ABD, İngiltere, Kanada ve Güney Kore gibi dünya devlerinin vatandaşları, herhangi bir vize prosedürüne takılmadan Almanya'ya seyahat edebilecek. Ancak listenin asıl dikkat çekeni Güney Amerika ülkelerine de bu hakkın tanınmış olması oldu. Kolombiya, Nikaragua ve Venezuela’nın yanı sıra Kiribati, Doğu Timor, Tuvalu ve Marshall Adaları gibi pasifik ülkeleri bile listede kendilerine yer buldu.

Almanya'nın vize istemediği ülkeler

Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela.

Türkiye listede mi? Almanya Türkiye'den vize istiyor mu?

Türkiye listede mi? Almanya Türkiye'den vize istiyor mu?

Yıllık 55 milyar doları aşan devasa dış ticaret hacmine rağmen, Türk vatandaşlarının merakla beklediği haber bu yıl da gelmedi. Berlin yönetimi, Türkiye'ye vize politikasını 2026 yılında da sürdürme kararı aldı. Türkiye, açıklanan 62 ülkelik geniş muafiyet listesine dahil edilmedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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