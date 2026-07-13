Almanya 62 Ülkeye Vizeyi Kaldırdı: Türkiye Listede mi?

ABD, İngiltere, Kanada ve Güney Kore gibi dünya devlerinin vatandaşları, herhangi bir vize prosedürüne takılmadan Almanya'ya seyahat edebilecek. Ancak listenin asıl dikkat çekeni Güney Amerika ülkelerine de bu hakkın tanınmış olması oldu. Kolombiya, Nikaragua ve Venezuela’nın yanı sıra Kiribati, Doğu Timor, Tuvalu ve Marshall Adaları gibi pasifik ülkeleri bile listede kendilerine yer buldu.

Almanya'nın vize istemediği ülkeler

Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela.