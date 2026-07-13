Almanya 62 Ülkeye Vizeyi Kaldırdı: Türkiye Listede mi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'dan milyonlarca seyahat severi yakından ilgilendiren kritik bir hamle geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı için Avrupa Birliği (AB) ve Schengen coğrafyası dışındaki 62 ülkenin vatandaşlarını kapsayan vizesiz giriş listesini resmi olarak güncelledi. Söz konusu ülkeler belirlenen süre kadarıyla Almanya'ya vizesiz seyahat edecek. Peki, listede Türkiye var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya 62 ülkeye vizeyi kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuvalu, Marshall Adaları... Almanya'ya vizesiz seyahat edebilecek 62 ülke.
Türkiye listede mi? Almanya Türkiye'den vize istiyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın