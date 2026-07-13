Ünlü Ekonomist Altının Yaz Sonu Göreceği Fiyatı Açıkladı

Altın fiyatları 13 Temmuz 2026 gününe sert düşme hareketiyle başladı. Altın yatırımcısı tedirgin olurken altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 'Altın ne kadar?', 'Altın düşecek mi?', 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor.

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş’a konuşan ekonomist Sefer Humar, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Humar, 'Tek seferde alım yapmak yerine, fiyat düştükçe kademeli alım yapmak hem maliyet yönetimi hem de psikolojik açıdan çok daha sağlıklı bir stratejidir' dedi.

Yatırımcının fiyatlar yükselirken heyecana kapılıp alım yapmak yerine, geri çekilmeleri birer fırsat olarak görmesi gerektiğini belirten ünlü ekonomist, şunları dedi:

'Ben özellikle 6000 TL'nin altındaki seviyelerin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer fiyatlar 5500 TL ve altına yaklaşırsa, uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından kademeli alım fırsatları oluşabilir. Ancak bu da kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir; tamamen benim kişisel piyasa beklentimdir.'