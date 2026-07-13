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Ünlü Ekonomist Altının Yaz Sonu Göreceği Fiyatı Açıkladı

Ünlü Ekonomist Altının Yaz Sonu Göreceği Fiyatı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 11:41
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Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme vatandaşları tedirgin etti. Güvenli limana yatırım yapan vatandaşlar 'Altın fiyatları daha ne kadar düşecek?', 'Altın almalı mıyım?' sorularını beraberinde getirdi. Ekonomist Dr. Sefer Humar, yaz sonu senaryolarını paylaşarak yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu.

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Elinde altın olanlara "Panik yapmayın" uyarısı: 6 bin liranın altındaki seviyeye dikkat!

Elinde altın olanlara "Panik yapmayın" uyarısı: 6 bin liranın altındaki seviyeye dikkat!

Altın fiyatları 13 Temmuz 2026 gününe sert düşme hareketiyle başladı. Altın yatırımcısı tedirgin olurken altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 'Altın ne kadar?', 'Altın düşecek mi?', 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. 

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş’a konuşan ekonomist Sefer Humar, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Humar, 'Tek seferde alım yapmak yerine, fiyat düştükçe kademeli alım yapmak hem maliyet yönetimi hem de psikolojik açıdan çok daha sağlıklı bir stratejidir' dedi. 

Yatırımcının fiyatlar yükselirken heyecana kapılıp alım yapmak yerine, geri çekilmeleri birer fırsat olarak görmesi gerektiğini belirten ünlü ekonomist, şunları dedi:

'Ben özellikle 6000 TL'nin altındaki seviyelerin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer fiyatlar 5500 TL ve altına yaklaşırsa, uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından kademeli alım fırsatları oluşabilir. Ancak bu da kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir; tamamen benim kişisel piyasa beklentimdir.'

Altın fiyatlarında yaz sonu uyarısı.

Altın fiyatlarında yaz sonu uyarısı.

Altında yaz sonuna kadar güçlü yükseliş beklemediğini kaydeden Humar, 7 bin TL’nin görülmesinin zor olduğunu vurguladı. Humar, şunları dedi:

“Yaz sonuna kadar gram altında 7 bin TL'nin yeniden görülmesinin zor olduğu yönünde. Aşağı yönlü düzeltmenin ise 5 bin 500 TL seviyelerine doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Altında büyük ralliler genellikle yavaş yavaş oluşmaz. Çoğu zaman savaş, jeopolitik kriz, Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji arzını etkileyen gelişmeler veya finansal sistemi sarsan beklenmedik olaylar fiyatları kısa sürede yukarı taşır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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