Ünlü Ekonomist Altının Yaz Sonu Göreceği Fiyatı Açıkladı
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Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme vatandaşları tedirgin etti. Güvenli limana yatırım yapan vatandaşlar 'Altın fiyatları daha ne kadar düşecek?', 'Altın almalı mıyım?' sorularını beraberinde getirdi. Ekonomist Dr. Sefer Humar, yaz sonu senaryolarını paylaşarak yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu.
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Elinde altın olanlara "Panik yapmayın" uyarısı: 6 bin liranın altındaki seviyeye dikkat!
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Altın fiyatlarında yaz sonu uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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