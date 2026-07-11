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Zamlı Maaşların Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı

Zamlı Maaşların Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 11:03
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşlara çevrilmişken, ödeme takviminin detayları netleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zamlı maaşların hangi tarihlerde hesaplarda olacağını tek tek sıraladı.

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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdiği yayında, Temmuz 2026 zamlı emekli maaşlarının tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara aktarılacağını belirtti. Emeklilerin mağduriyet yaşamaması adına ödeme günlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurgulayan Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için takvimi şu şekilde paylaştı:

  • 17 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar

  • 18 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar

  • 19 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar

  • 20 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar

  • 21 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar

  • 22 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar

  • 23 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar

  • 24 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar

  • 25 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar

  • 26 Temmuz: Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar

Zamlı en düşük emekli aylığı ağustosta hesaplara yatacak.

Zamlı en düşük emekli aylığı ağustosta hesaplara yatacak.

En düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren taban maaş düzenlemesine de değinen Özgür Erdursun, bu konuda beklentisi olanlara kötü haberi verdi. En düşük emekli maaşı için temmuz ayı ödemelerine yetişmesinin teknik ve hukuki olarak mümkün olmadığını belirten Erdursun, ağustos ayına işaret etti.

Erdursun, meclis sürecinin tamamlanmasının ardından ağustos ayında hem yeni ve artırılmış en düşük emekli aylıklarının yatırılacağını hem de temmuz ayından doğan maaş farklarının toplu olarak hesaplara yansıtılacağını belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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