Zamlı Maaşların Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşlara çevrilmişken, ödeme takviminin detayları netleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zamlı maaşların hangi tarihlerde hesaplarda olacağını tek tek sıraladı.
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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi.
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Zamlı en düşük emekli aylığı ağustosta hesaplara yatacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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