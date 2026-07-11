Zamlı Maaşların Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı

En düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren taban maaş düzenlemesine de değinen Özgür Erdursun, bu konuda beklentisi olanlara kötü haberi verdi. En düşük emekli maaşı için temmuz ayı ödemelerine yetişmesinin teknik ve hukuki olarak mümkün olmadığını belirten Erdursun, ağustos ayına işaret etti.

Erdursun, meclis sürecinin tamamlanmasının ardından ağustos ayında hem yeni ve artırılmış en düşük emekli aylıklarının yatırılacağını hem de temmuz ayından doğan maaş farklarının toplu olarak hesaplara yansıtılacağını belirtti.