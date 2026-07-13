Dolar Tarihi Rekoru Kırdı, Euro Yükselişe Devam Etti, Altın Çakıldı

Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle dolar endeksindeki küresel zayıflığa rağmen döviz fiyatları yeni bir eşiği geride bıraktı. Yatırımcılar ve piyasaları takip edenler, hem döviz hem de altın kanadında yaşanan bu zıt yönlü hareketleri yakından izliyor.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin haftanın ilk gününde 101,10 puan seviyelerinde seyretmesine karşılık, yurt içinde dolar/TL kuru sabah saat 09.16 itibarıyla 47 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Benzer bir tırmanışın yaşandığı euro/TL kuru da aynı dakikalarda 53,64 seviyesini test ederek yükseliş eğilimini sürdürdü.

Dövizdeki bu tarihi rekorların aksine, altın piyasası haftaya kayıpla adım attı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan ons altın, yeni günün ilk saatlerinde yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 4.070 dolar seviyesine kadar çekildi. Ons altın fiyatındaki bu küresel geri çekilme, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da doğrudan aşağı çekti. Geçtiğimiz cuma gününü 6.222 TL'den kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde 6.150 TL seviyesine gerileyerek güne başladı.