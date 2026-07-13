Dolar Tarihi Rekoru Kırdı, Euro Yükselişe Devam Etti, Altın Çakıldı
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Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketli saatler yaşanıyor. Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren dolar 47 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, euro da 53,64 TL'ye kadar tırmandı. Küresel piyasalarda değer kaybeden altın fiyatları ise iç piyasaya düşüş olarak yansıdı ve gram altın güne gerileyerek başladı.
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Yeni haftanın ilk sabah seansında döviz kurları yukarı yönlü bir ivmeyle güne başlarken, altın fiyatlarında sert düşüşler kaydedildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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