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Dolar Tarihi Rekoru Kırdı, Euro Yükselişe Devam Etti, Altın Çakıldı

Dolar Tarihi Rekoru Kırdı, Euro Yükselişe Devam Etti, Altın Çakıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 09:37
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Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketli saatler yaşanıyor. Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren dolar 47 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, euro da 53,64 TL'ye kadar tırmandı. Küresel piyasalarda değer kaybeden altın fiyatları ise iç piyasaya düşüş olarak yansıdı ve gram altın güne gerileyerek başladı.

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Yeni haftanın ilk sabah seansında döviz kurları yukarı yönlü bir ivmeyle güne başlarken, altın fiyatlarında sert düşüşler kaydedildi.

Yeni haftanın ilk sabah seansında döviz kurları yukarı yönlü bir ivmeyle güne başlarken, altın fiyatlarında sert düşüşler kaydedildi.

Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle dolar endeksindeki küresel zayıflığa rağmen döviz fiyatları yeni bir eşiği geride bıraktı. Yatırımcılar ve piyasaları takip edenler, hem döviz hem de altın kanadında yaşanan bu zıt yönlü hareketleri yakından izliyor.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin haftanın ilk gününde 101,10 puan seviyelerinde seyretmesine karşılık, yurt içinde dolar/TL kuru sabah saat 09.16 itibarıyla 47 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Benzer bir tırmanışın yaşandığı euro/TL kuru da aynı dakikalarda 53,64 seviyesini test ederek yükseliş eğilimini sürdürdü.

Dövizdeki bu tarihi rekorların aksine, altın piyasası haftaya kayıpla adım attı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan ons altın, yeni günün ilk saatlerinde yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 4.070 dolar seviyesine kadar çekildi. Ons altın fiyatındaki bu küresel geri çekilme, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da doğrudan aşağı çekti. Geçtiğimiz cuma gününü 6.222 TL'den kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde 6.150 TL seviyesine gerileyerek güne başladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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