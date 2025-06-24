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80 Yaşındaki Hafize Teyze, Sanal Gerçeklik Gözlüğü Taktı: Yorumları İzleyenleri Güldürdü

80 Yaşındaki Hafize Teyze, Sanal Gerçeklik Gözlüğü Taktı: Yorumları İzleyenleri Güldürdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 13:28

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Mağla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan Hafize Cevizbaş'ın (80) ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne verdiği tepkiler, sosyal medyada gündem oldu.

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Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde yaşayan Hafize Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı.

Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde yaşayan Hafize Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı.

İlk kez sanal gerçeklik gözlüğü takan Cevizbaş, Ege şivesiyle 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle', 'Ayol ben nereye geldim şimdi' gibi tepkiler verdi.

Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Video, kullanıcılar tarafından 'Hafize nine evrenler arası yolculukta' ve 'Ege şivesiyle metaverse' gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.

İşte sanal gerçeklik gözlüğü takan Hafize teyzenin videosu

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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