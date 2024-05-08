8 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Mayıs Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ünlü şarkıcı Kalben, bugün İstanbul’daki evine yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında gözaltına alınarak emniyete getirilmişti. Kalben, savcılıkta ilk ifadesinde uyuşturucu satmadığını ve içmek için bulundurduğunu söyledi. Kalben, savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların birden düşeceğini belirterek, özellikle hafta sonuna dikkat çekti.
Akbank müşterileri sosyal medyada hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğine yönelik dünden bu yana paylaşımlar yaptı. Akbank'tan soruna yönelik saatler sonra açıklama geldi.
İstanbul’da bulunan bir özel okulda, okuldan atılmasının sorumlusu olarak gördüğü okul müdürünü silahla vurarak öldüren 17 yaşında yabancı uyruklu Y.K.’nın ifadesi ortaya çıktı. Y.K., öldürmek amacıyla okula gelmediğini söyledi ve cinayetten sonra yaptıklarını anlattı. Y.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı’dan ayrılan gazeteci Nagehan Alçı’nın manidar paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Alçı, “Bazen hayat sizi kör eder, sonra bir bakarsınız yıllar boyu hırsız yanı başınızdaymış…” ifadelerini kullandı.
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Aile üyelerinin de içerisinde bulunduğu bir dolandırıcılık şebekesi kurup, çeşitli kişileri 80 milyon TL dolandırmakla suçlanan Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel mahkeme savunmasında insanların 'tatlı diline' para verdiğini söyledi
İstanbul’da bulunan bir özel okulda, okulda atılan yabancı uyruklu bir öğrenci silahla okulara gelerek okul müdürünü öldürmüştü. 17 yaşındaki katil zanlısı Y.K. tutuklanırken, cinayet anını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de DEM Parti vekillerinden birinin, hastanede bir hemşireye zor anlar yaşattığını iddia etti. Özdağ, hemşirenin babasının asker olduğunu söyledi ve fotoğrafını paylaşıyorum dedi ama paylaştığı fotoğraftaki askerin Kanada askeri olduğu ortaya çıktı.
Gillette ve Milliyet ortaklığında 9. kez düzenlenen “70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreninde ödüller sahiplerine ulaştı. Yılın Sporcusu Ödülü’nü Melissa Vargas alırken, Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi ise Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarına dair açıklamada bulundu. Özel görüşmede, yapacağı yurt dışı ziyaretlerinde ilgili bakanlıktan brifing alması gerektiğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapılması için talimat vermiş.
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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague çeyrek final 5’inci maçında deplasmanda Monaco’yu uzatmada 80-79 yenerek Final-Four biletini kaptı. Fenerbahçe, Berlin’de düzenlenecek Final-Four’da finale kalmak için Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off çeyrek final 5’inci maçında Monaco’yu deplasmanda yenerek Berlin’de düzenlenecek Final-Four biletini kaptı. Fenerbahçe Beko’nun koçu Sarunas Jasikevicius’a oyuncuların sulu şakası da gecikmedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’li enerji devi ExxonMobil ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğalgaz alımı için sözleşme imzalandığını açıkladı. ABD’nin başkenti Vaşington’da yapılan anlaşmanın değerinin Türkiye’ye maliyetinin yıllık 1.1 milyar dolar olabileceği iddia edilmişti.
Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, 2-2’nin rövanşında Bayern Münih’i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi. Real Madrid, finalde bir diğer Milli futbolcumuz Salih Özcan'ın formasını giydiği Alman ekibi Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
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