Bakan Alparslan Bayraktar Duyurdu: ABD’li Exxon ile LNG Anlaşması İmzalandı
Bakan Alparslan Bayraktar Duyurdu: ABD’li Exxon ile LNG Anlaşması İmzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’li enerji devi ExxonMobil ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğalgaz alımı için sözleşme imzalandığını açıkladı. ABD’nin başkenti Vaşington’da yapılan anlaşmanın değerinin Türkiye’ye maliyetinin yıllık 1.1 milyar dolar olabileceği iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz ay basına yansıyan ExxonMobil ile anlaşma iddiaları gerçek oldu. Bakan Alparslan Bayraktar, ABD’li enerji deviyle anlaşma imzalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
“Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık.”
“ABD, halihazırda LNG tedariki sağladığımız önemli ülkelerden bir tanesi. Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız.”
“Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”
Enerji fiyatlamaları yapan Argus değerlendirmelerine göre anlaşmanın Türkiye’ye maliyeti yıllık yaklaşık 1,1 milyar dolara denk gelecek ve ülkenin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 7’sini karşılayacak.
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