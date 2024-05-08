Bakan Alparslan Bayraktar Duyurdu: ABD’li Exxon ile LNG Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’li enerji devi ExxonMobil ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğalgaz alımı için sözleşme imzalandığını açıkladı. ABD’nin başkenti Vaşington’da yapılan anlaşmanın değerinin Türkiye’ye maliyetinin yıllık 1.1 milyar dolar olabileceği iddia edilmişti.