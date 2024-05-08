Nagehan Alçı’dan Manidar Paylaşım: “Bazen Hırsız Yanı Başınızdadır”

Geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı’dan ayrılan gazeteci Nagehan Alçı’nın manidar paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Alçı, “Bazen hayat sizi kör eder, sonra bir bakarsınız yıllar boyu hırsız yanı başınızdaymış…” ifadelerini kullandı.