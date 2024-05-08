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Nagehan Alçı’dan Manidar Paylaşım: “Bazen Hırsız Yanı Başınızdadır”

Nagehan Alçı’dan Manidar Paylaşım: “Bazen Hırsız Yanı Başınızdadır”

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 19:05

Geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı’dan ayrılan gazeteci Nagehan Alçı’nın manidar paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Alçı, “Bazen hayat sizi kör eder, sonra bir bakarsınız yıllar boyu hırsız yanı başınızdaymış…” ifadelerini kullandı.

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Nagehan Alçı, dün akşam KRT TV ekranlarında katıldığı bir programda “Rasim’den neler çektim” ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan Alçı, dün akşam KRT TV ekranlarında katıldığı bir programda “Rasim’den neler çektim” ifadelerini kullanmıştı.

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Yaklaşık 1 yıl önce uzun süredir evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı ile tek celsede boşanan Nagehan Alçı’dan bir de manidar paylaşım geldi.

Yaklaşık 1 yıl önce uzun süredir evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı ile tek celsede boşanan Nagehan Alçı’dan bir de manidar paylaşım geldi.

“Bazen hayat sizi kör eder, sonra bir bakarsınız yıllar boyu hırsız yanı başınızdaymış…”

“Bazen hayat sizi kör eder, sonra bir bakarsınız yıllar boyu hırsız yanı başınızdaymış…”
twitter.com

Nagehan Alçı'nın paylaşımı sosyal medyada da konuşuldu 👇

Nagehan Alçı'nın paylaşımı sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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