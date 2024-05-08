Ümit Özdağ’dan Kanada Askeri Paylaşımı ve DEM Parti Milletvekili Hikayesi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de DEM Parti vekillerinden birinin, hastanede bir hemşireye zor anlar yaşattığını iddia etti. Özdağ, hemşirenin babasının asker olduğunu söyledi ve fotoğrafını paylaşıyorum dedi ama paylaştığı fotoğraftaki askerin Kanada askeri olduğu ortaya çıktı.