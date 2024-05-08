Ümit Özdağ’dan Kanada Askeri Paylaşımı ve DEM Parti Milletvekili Hikayesi!
Ümit Özdağ’dan Kanada Askeri Paylaşımı ve DEM Parti Milletvekili Hikayesi!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de DEM Parti vekillerinden birinin, hastanede bir hemşireye zor anlar yaşattığını iddia etti. Özdağ, hemşirenin babasının asker olduğunu söyledi ve fotoğrafını paylaşıyorum dedi ama paylaştığı fotoğraftaki askerin Kanada askeri olduğu ortaya çıktı.
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Ümit Özdağ, ismini vermediği DEM Parti milletvekilinin İzmir’de gittiği özel bir hastanedeki hemşireye zor anlar yaşattığını söyledi.
Özdağ’ın iddiasına göre DEM Partili vekil, hemşirenin isminin eski bir Türk ismi olmasından rahatsız olmuş ve hemşireyi hastane müdürüne şikayet etmiş.
Özdağ, Türk ismi sebebiyle tepki çektiğini iddia ettiği hemşirenin babasının da asker olan fotoğrafını paylaşıyorum dedi.
Ümit Özdağ’ın paylaşımı 👇
Ancak Ümit Özdağ’ın paylaştığı fotoğrafın orijinalinin Kanada askerine ait olduğu ortaya çıktı
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Ümit Özdağ'ın paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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