Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan Görüşmesi: “Bana Brifing Verilmesi Lazım”
Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan Görüşmesi: “Bana Brifing Verilmesi Lazım”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarına dair açıklamada bulundu. Özel görüşmede, yapacağı yurt dışı ziyaretlerinde ilgili bakanlıktan brifing alması gerektiğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapılması için talimat vermiş.
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CHP, Özgür Özel’in liderliğinde yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle “siyasette yumuşama” dönemi başlamıştı.
Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirmişti.
CHP’nin lideri Özgür Özel, Habertürk’te katıldığı canlı yayında görüşmelerde konuşulanlara dair açıklamalarda bulundu.
“Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim.”
“Filistin için sol ve sosyalist partilere yazdığım mektuplar, SPD konuşmam, Türkçeleri sayın Cumhurbaşkanına verdiğim dosyalarda var.”
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“Benim yurt dışına gitmeden önce Dışişleri'nden brifing almam lazım. O ülkeyle ilgili işbirliğimiz ne noktada, sorunlar neler? Benden ne beklersiniz? Üzerinde mutabık olmadığım konu varsa o zaman söylerim. Müştereklerde birleşiyor olmamız lazım.”
“Bana Bakan, yardımcılarımıza bakan yardımcıları bunu yapması lazım. Dönüşte de bizim bilgi vermemiz lazım.”
“Sayın Cumhurbaşkanına bunları söyledim. Benim söylediklerimi söylemek kolay, onun cevaplarını söylemek nezaket dışı. Kendisi cevap verdiği için söyleyebilirim. "Milli Savunma, Dışişleri Başkanlarımız sayın genel başkan ihtiyaç duyduğunda bilgi versinler, bu temaslar sağlansın" dedi.”
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