Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan Görüşmesi: “Bana Brifing Verilmesi Lazım”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarına dair açıklamada bulundu. Özel görüşmede, yapacağı yurt dışı ziyaretlerinde ilgili bakanlıktan brifing alması gerektiğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapılması için talimat vermiş.