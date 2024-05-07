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Özgür Özel'den Adaylık Cevabı: "Ben İsmimi Dayatmam"

Özgür Özel'den Adaylık Cevabı: "Ben İsmimi Dayatmam"

Özgür Özel CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 14:49 Son Güncelleme: 07.05.2024 - 15:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’te düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, 26 Mayıs’ta Ankara’da düzenleyecekleri büyük emekli mitingine vatandaşları davet etti.

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CHP lideri Özgür Özel ve parti kurulları, 1 Mayıs’ta Taksim için vatandaşlara çağrı yapmış ancak sonrasında Saraçhane’de yapılan “ufak çaplı” gösteri sonrasında alanlardan çekilmişti.

CHP lideri Özgür Özel ve parti kurulları, 1 Mayıs’ta Taksim için vatandaşlara çağrı yapmış ancak sonrasında Saraçhane’de yapılan “ufak çaplı” gösteri sonrasında alanlardan çekilmişti.

CHP, bir kez daha miting çağrısı yaptı. Genel Başkan Özel, emekli mitingi için tarih verdi.

CHP, bir kez daha miting çağrısı yaptı. Genel Başkan Özel, emekli mitingi için tarih verdi.

Özel emeklilerin yaşadığı sorunlara değinerek, "Bütün emeklileri ve onları destek vermek isteyenleri 26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki büyük emekli mitingine davet ediyorum" dedi.

Özel emeklilerin yaşadığı sorunlara değinerek, "Bütün emeklileri ve onları destek vermek isteyenleri 26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki büyük emekli mitingine davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel, grup toplantısında 1 Mayıs’ta yaşanan olaylara da değindi: “1 Mayıs öncesinde her iki tarafı uyarmıştık, gösterilen anlayış kıymetliydi. Ama ardından yurttaşlarımız, evlatlarımız gözaltına alındılar, 49'u tutuklandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı anayasal bir haktır, onu engelliyorsun. Sonra da kanuna uymuyor diye onu tutukluyorsun. Bir an önce tutuklama tedbirinin kaldırılmasını, gençlerin serbest bırakılmasını, milletten kanuna uymasını isteyenlerin önce anayasaya uyması gerektiğini hatırlatıyorum"

Özgür Özel, grup toplantısında 1 Mayıs’ta yaşanan olaylara da değindi: “1 Mayıs öncesinde her iki tarafı uyarmıştık, gösterilen anlayış kıymetliydi. Ama ardından yurttaşlarımız, evlatlarımız gözaltına alındılar, 49'u tutuklandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı anayasal bir haktır, onu engelliyorsun. Sonra da kanuna uymuyor diye onu tutukluyorsun. Bir an önce tutuklama tedbirinin kaldırılmasını, gençlerin serbest bırakılmasını, milletten kanuna uymasını isteyenlerin önce anayasaya uyması gerektiğini hatırlatıyorum"

Özgür Özel, Milletvekili Ali Mahir Başarar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili başlattığı tartışmalara da değindi

Özgür Özel, Milletvekili Ali Mahir Başarar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili başlattığı tartışmalara da değindi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatını kaçırması sağlamak birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermeyeceğimden herkes emin olsun. Bu partinin bu gruptaki tüm belediyelerindeki, her biri bu partinin evlatlarını güçlendirerek bu partiyi güçlendirmek boynumuzun borcudur.  CHP kendi evlatlarından korkmaz, birileri istiyor diye birbiri ile uğraşmaz. CHP’liler bilir ki hepsinin ortak görevi birlik halinde Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini birinci parti yapmaktır.'

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