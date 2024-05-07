Özgür Özel'den Adaylık Cevabı: "Ben İsmimi Dayatmam"

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatını kaçırması sağlamak birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermeyeceğimden herkes emin olsun. Bu partinin bu gruptaki tüm belediyelerindeki, her biri bu partinin evlatlarını güçlendirerek bu partiyi güçlendirmek boynumuzun borcudur. CHP kendi evlatlarından korkmaz, birileri istiyor diye birbiri ile uğraşmaz. CHP’liler bilir ki hepsinin ortak görevi birlik halinde Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini birinci parti yapmaktır.'