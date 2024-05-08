Yılın En İyileri Ödülleri: Melissa Vargas ve Moura Icardi Zirvede
Yılın En İyileri Ödülleri: Melissa Vargas ve Moura Icardi Zirvede
Gillette ve Milliyet ortaklığında 9. kez düzenlenen “70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreninde ödüller sahiplerine ulaştı. Yılın Sporcusu Ödülü’nü Melissa Vargas alırken, Galatasaray’ın golcüsü Moura Icardi ise Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu.
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İstanbul’da düzenlenen 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine spor ve siyaset camiasından isimler katıldı.
Yılın Sporcusu Ödülü'nün sahibi A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in sporcusu Melissa Vargas oldu.
Melissa Vargas'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak takdim etti.
Gillette Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Galatasaray forması giyen Mauro Icardi oldu.
Icardi'nin ödülünü, Eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
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