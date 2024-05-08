Yılın En İyileri Ödülleri: Melissa Vargas ve Moura Icardi Zirvede

Gillette ve Milliyet ortaklığında 9. kez düzenlenen “70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreninde ödüller sahiplerine ulaştı. Yılın Sporcusu Ödülü’nü Melissa Vargas alırken, Galatasaray’ın golcüsü Moura Icardi ise Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu.