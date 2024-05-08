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Fenerbahçe Final-Four’da: Kıran Kırana Maçta Kazanan Temsilcimiz Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Final-Four’da: Kıran Kırana Maçta Kazanan Temsilcimiz Fenerbahçe Beko!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 22:26 Son Güncelleme: 08.05.2024 - 22:38

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague çeyrek final 5’inci maçında deplasmanda Monaco’yu uzatmada 80-79 yenerek Final-Four biletini kaptı. Fenerbahçe, Berlin’de düzenlenecek Final-Four’da finale kalmak için Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

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Turkish Airlines EuroLeague Playoffları’ndaki beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda AS Monaco’yu mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz, Panathinaikos ve Real Madrid‘den sonra Final Four biletini alan ikinci takım oldu.

Turkish Airlines EuroLeague Playoffları’ndaki beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda AS Monaco’yu mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz, Panathinaikos ve Real Madrid‘den sonra Final Four biletini alan ikinci takım oldu.

Böylelikle Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinin altıncı EuroLeague Final Four biletini almış oldu.

Böylelikle Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinin altıncı EuroLeague Final Four biletini almış oldu.

Final-Four’a katılan dördüncü takım ise şu an oynanana Barcelona-Olympiakos karşılaşmasının kazananı olacak.

Final-Four’a katılan dördüncü takım ise şu an oynanana Barcelona-Olympiakos karşılaşmasının kazananı olacak.
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