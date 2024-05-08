Fenerbahçe Final-Four’da: Kıran Kırana Maçta Kazanan Temsilcimiz Fenerbahçe Beko!
Fenerbahçe Final-Four’da: Kıran Kırana Maçta Kazanan Temsilcimiz Fenerbahçe Beko!
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague çeyrek final 5’inci maçında deplasmanda Monaco’yu uzatmada 80-79 yenerek Final-Four biletini kaptı. Fenerbahçe, Berlin’de düzenlenecek Final-Four’da finale kalmak için Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
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Turkish Airlines EuroLeague Playoffları’ndaki beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda AS Monaco’yu mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz, Panathinaikos ve Real Madrid‘den sonra Final Four biletini alan ikinci takım oldu.
Böylelikle Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinin altıncı EuroLeague Final Four biletini almış oldu.
Final-Four’a katılan dördüncü takım ise şu an oynanana Barcelona-Olympiakos karşılaşmasının kazananı olacak.
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