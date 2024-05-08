Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! MGM'den 'Sıcaklıklarda Ani Düşüş' Uyarısı

Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde başlayacak yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamında aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Perşembe günü için kuvvetli yağışı yok ancak cuma günü özellikle güneybatı kesimlerde, cumartesi de iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlar olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sel su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarındaydı. Hafta sonu da azalıyor. Özellikle kuzey, içi ve doğu kesimlerde. Mevsim normallerinin altına düşmesini ve hafta başında da mevsim normallerinin altında devam etmesini bekliyoruz.