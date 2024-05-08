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12 Yıldır Aynı Sokakta Yaşıyordu: Sokakta Yatan 'Zeytin' İsimli Köpeği Ezen Sürücü Kaçtı

12 Yıldır Aynı Sokakta Yaşıyordu: Sokakta Yatan 'Zeytin' İsimli Köpeği Ezen Sürücü Kaçtı

sokak köpeği
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 16:17

İstanbul Ataşehir'de sokakta yatan 'Zeytin' isimli köpeği ezen araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Zeytin'in öldüğü öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Olay, İstanbul Ataşehir'de gece 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre plakas henüz belirlenemeyen araç sürücüsü, sokakta yatan 'Zeytin' isimli sokak köpeğini aracın altına alarak sürükledi.

Olay, İstanbul Ataşehir'de gece 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre plakas henüz belirlenemeyen araç sürücüsü, sokakta yatan 'Zeytin' isimli sokak köpeğini aracın altına alarak sürükledi.

Köpeği ezdikten sonra durmayan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, Zeytin'in cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu.

Köpeği ezdikten sonra durmayan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, Zeytin'in cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu.

Köpeği hareketsiz vaziyette gören mahalle sakinleri güvenlik kamerasını incelediklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Köpeği hareketsiz vaziyette gören mahalle sakinleri güvenlik kamerasını incelediklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Mahalle sakinleri görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi olduklarını, Zeytin'i ezen sürücünün ceza almasını istedi. ⚠️Görüntü rahatsız edici olabilir⚠️📹

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