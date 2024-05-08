THY'de 100'den Fazla Personel 'Gerekçe Gösterilmeden' İşten Çıkarıldı İddiası: Aralarında Avukat da Var

Kıdık'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

'THY'de 100 ile 110 kişi olduğu belirtilen personel hiç bir gerekçe gösterilmeden icra kurulu kararı ile işten çıkartıldı. İşten çıkartılan dört kişiye emekliye sevk etme teklifi yapıldığı ancak kabul etmemeleri üzerine işten çıkartıldığı ifade edildi.

İşten çıkartılan personelin tüm sosyal haklarının ödeneceği öğrenildi.

İşine son verilenler arasında bir de avukat bulunuyor.'