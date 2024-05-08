THY'de 100'den Fazla Personel 'Gerekçe Gösterilmeden' İşten Çıkarıldı İddiası: Aralarında Avukat da Var
THY'de 100'den Fazla Personel 'Gerekçe Gösterilmeden' İşten Çıkarıldı İddiası: Aralarında Avukat da Var
AirportHaber Genel Koordinatörü Ali Kıdık, Türk Hava Yolları (THY)'de 100'den fazla kişinin hiç bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia etti.
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ali Kıdık, THY'de çalışan 100 ila 10 personelin gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyledi.
110 kişi içerisindeki 4 kişiye emeklilik teklifi yapıldığını söyleyen Kıdık, personellerin teklifi kabul etmemesi üzerine işten çıkarıldığını aktardı.
Kıdık'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:
'THY'de 100 ile 110 kişi olduğu belirtilen personel hiç bir gerekçe gösterilmeden icra kurulu kararı ile işten çıkartıldı. İşten çıkartılan dört kişiye emekliye sevk etme teklifi yapıldığı ancak kabul etmemeleri üzerine işten çıkartıldığı ifade edildi.
İşten çıkartılan personelin tüm sosyal haklarının ödeneceği öğrenildi.
İşine son verilenler arasında bir de avukat bulunuyor.'
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