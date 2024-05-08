80 Milyonluk Vurgun Nedeniyle Yargılanıyordu: 'Tatlı Dilli' Dolandırıcıdan Çiçek Abbas Savunması

Savunmasının devamında Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Büşra’nın çevresinden de para getirdiği zaman kendi hesabından bana parayı göndermiş. Ben o dönem fark etmemiştim. Kendi hesabından gönderdiği zaman komisyon alıyordu.

Ben döviz aldığım için o dönem döviz yükseldi ödemelerim de arttı. Ayhan polis memurudur. Benim bahis oynadığımı bilerek bana para verdi.

Yanında bahis oynadığımı gösterdim ama o da mesela 100 verip 170 almak istedi. Ben o dönem onlar için altın yumurtlayan tavuktum.

UYAP sorgulama yaptığım iddialarını da kabul etmiyorum. Bana tapularını kendileri getirdiler. Ben UYAP’tan arama yaptığımda tapuyu benden habersiz başkasına sattıklarını öğrendiğim zaman arama yaptım.

Onun dışında yapmadım. 7 aydır hapis yatıyorum. Ben doğruları söylemek istiyorum'