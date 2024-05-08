80 Milyonluk Vurgun Nedeniyle Yargılanıyordu: 'Tatlı Dilli' Dolandırıcıdan Çiçek Abbas Savunması
Aile üyelerinin de içerisinde bulunduğu bir dolandırıcılık şebekesi kurup, çeşitli kişileri 80 milyon TL dolandırmakla suçlanan Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel mahkeme savunmasında insanların 'tatlı diline' para verdiğini söyledi. İyi niyetinin kurbanı olduğunu söyleyen Demirel, 'Ben bu olayda Çiçek Abbas filmindeki Abbas’ım hakim bey. Senetle dolmuş alıp, senetleri ödemek için gece gündüz çalışıp senetlerini alan Abbas gibiyim ben de.' dedi.
Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Süleyman Demirel ve Abbas Kırmızı'nın yanı sıra 12 tutuksuz sanık ve çok sayıda şikayetçi tarafı katıldı.
2017 yılında boşandıktan sonra bahis işlerine girdiğini söyleyen Demirel, insanların kendisine oyun oynaması için para getirdiğini söyledi.
Savunmasının devamında Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Büşra’nın çevresinden de para getirdiği zaman kendi hesabından bana parayı göndermiş. Ben o dönem fark etmemiştim. Kendi hesabından gönderdiği zaman komisyon alıyordu.
Ben döviz aldığım için o dönem döviz yükseldi ödemelerim de arttı. Ayhan polis memurudur. Benim bahis oynadığımı bilerek bana para verdi.
Yanında bahis oynadığımı gösterdim ama o da mesela 100 verip 170 almak istedi. Ben o dönem onlar için altın yumurtlayan tavuktum.
UYAP sorgulama yaptığım iddialarını da kabul etmiyorum. Bana tapularını kendileri getirdiler. Ben UYAP’tan arama yaptığımda tapuyu benden habersiz başkasına sattıklarını öğrendiğim zaman arama yaptım.
Onun dışında yapmadım. 7 aydır hapis yatıyorum. Ben doğruları söylemek istiyorum'
'Tatlı dilime güler yüzüme para veriyorlar; beni seviyorlardı'
Hakimin sorusunu yanıtlayan Demirel şu ifadeleri kullandı: 'İnsanlar bana bahis işlerinde başarılı olduğum için paralarını veriyordu. Bana sadece bahis sitesi için para verdiler başka bir şey yok. Tatlı dilime güler yüzüme para veriyorlar; beni seviyorlardı.
Ben adliyede katip memuruydum. Ben bahis sitesinde VIP üyeydim. Bazen yüzde 50 kazanç elde ettiğimde oluyordu. Ben siteden kazandığımda para aldığım kişilere veriyordum. Bunu da ispatlayabilirim.
Levent, Ayhan ve Büşra gibi kişiler sadece bahis oynayarak para kazandığımı biliyordu. Diğeri de benim telefondan bunu oynadığımı görünce para kazandığımı gördüklerinde kolay yoldan para kazanmak isteyerek bana geliyorlardı.
Ben insanlara bunu anlattığım zaman güveniyorlardı. Levent kendisi oynadığı zaman tüm parasını kaybettiği için ben 10 yıldır oynuyordum. Tüm yolların bende kesişmesinin nedeni kimse sorumluluk almak istemiyordu'
'Keşke Tosuncuk gibi parayı toplayıp çekip gitseymişim'
İyi niyetinin kurbanı olduğunu söyleyen Demirel, savunmasında şunları söyledi:
'Ben iyiniyetliydim, keşke Tosuncuk gibi parayı toplayıp çekip gitseymişim. Polis memuru Ayhan tefecidir. Para verdiği zaman fazlasıyla almak istedi. Para istediği zamanlar verdim sorun çıkarmadım ama ben böyle tefecilik görmedim.
Ayhan’dan faizle para aldım parça parça ödemeye devam ediyordum aldıklarımı. Beni işimle ve eşimle tehdit edince ben de Emniyete giderek herşeyi anlattım. Birkaç gün sonrada arkamdan gelen 1 kişi silahlı saldırıda bulundu.
Olayın sonrasında görüntüleri izleyince saldırıyı Levent Sırataş’ın gerçekleştirdiğini gördüm. Değer miydi para için soruyorum sizlere, ben orada ölsem ne kazanacaktı? Adımı olayların arka planında 'Enayi' olarak koymuşlar.
'Senetleri ödemek için gece gündüz çalışıp senetlerini alan Abbas gibiyim ben de.'
Ben onlardan 25 bin almışım 200 bin ödemişim bu enayi durumuna düşürülmektir. Memleketten yaprak getirerek sattığım doğrudur. Adliyede 50-100 kişiye yaprak sattım. Yaprak satarak bu insanlara olan parayı ödemem mümkün değildir zaten.
400 bin dolar borcu yaprak satarak ödeneceğine kimse inanmaz. Ben bu olayda Çiçek Abbas filmindeki Abbas’ım hakim bey. Senetle dolmuş alıp, senetleri ödemek için gece gündüz çalışıp senetlerini alan Abbas gibiyim ben de.
Süleyman Demirel’in avukatı Murat Özkan, 'Bu dosyada aşk var ihanet var her şey var ama Süleyman’ın dolandırıcılığı yok. Her şeyi samimiyetle anlatmıştır. Dolandırıcılık olması için gelen paraların yüzde 80’ini hiç etmeniz lazım. Süleyman yüzde 90’ını ödemiş. Ortada para kalmamış. Örgüt diye bir oluşum yoktur. Dolandırıcılık suçu oluşmamıştır' dedi. Duruşmaya diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor. Duruşmanın Cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
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helal olsun lan takdir ediyorum sizin gibi insanları bu memleketin denizi ve kerizi bitmez
Dolandırılan insanlara acımıyorum. Bir gün ben dolandırılırsam siz de bana acımayın😃