Akbank'tan Hesaplardan Çekilen Para Sorununa Açıklama Yapıldı
Akbank'tan Hesaplardan Çekilen Para Sorununa Açıklama Yapıldı
Akbank müşterileri sosyal medyada hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğine yönelik dünden bu yana paylaşımlar yaptı. Akbank'tan soruna yönelik saatler sonra açıklama geldi.
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Akbank, dönem dönem teknik sorunlarla gündeme gelirken, bu başlıklara bir yenisi daha eklendi.
İlk şikayet edenlerden biri olan astrolog Dinçer Güner de bireysel olarak açıklama almış ve soruna yönelik paylaşımda bulunmuştu.
Sosyal medyada banka müşterileri hesaplarının hareket dökümünü paylaşarak, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini iddia etmişti.
AK Yatırım'da hesabı olan müşterilerin hesaplarında teknik sorundan kaynaklandığı anlaşılan durum çözülürken,
Sosyal medyada bu durumu da ti'ye alanlar gecikmedi.
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İşte Akbank'taki para sorununa yapılan komik yorumlardan bazıları.
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