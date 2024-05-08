Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Akbank'tan Hesaplardan Çekilen Para Sorununa Açıklama Yapıldı

Akbank'tan Hesaplardan Çekilen Para Sorununa Açıklama Yapıldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.05.2024 - 17:47

Akbank müşterileri sosyal medyada hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğine yönelik dünden bu yana paylaşımlar yaptı. Akbank'tan soruna yönelik saatler sonra açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Akbank, dönem dönem teknik sorunlarla gündeme gelirken, bu başlıklara bir yenisi daha eklendi.

Akbank, dönem dönem teknik sorunlarla gündeme gelirken, bu başlıklara bir yenisi daha eklendi.

2021 yılında mobil bankacılık sisteminde uzun süre işlem yapılamamıştı. Dün de birçok banka müşterisi hesabından bilgisi dışında para çıkışı olduğunu sosyal medyada yazmaya başlamıştı.

İlk şikayet edenlerden biri olan astrolog Dinçer Güner de bireysel olarak açıklama almış ve soruna yönelik paylaşımda bulunmuştu.

İlk şikayet edenlerden biri olan astrolog Dinçer Güner de bireysel olarak açıklama almış ve soruna yönelik paylaşımda bulunmuştu.
twitter.com

Sosyal medyada banka müşterileri hesaplarının hareket dökümünü paylaşarak, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini iddia etmişti.

Sosyal medyada banka müşterileri hesaplarının hareket dökümünü paylaşarak, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini iddia etmişti.

Olayın gündem olmasından saatler sonra Akbank'tan açıklama yapıldı: 

07.05.2024 tarihinde sınırlı sayıda müşterimizin Ak Yatırım hesaplarında gerçekleşen bakiye sorunu tespit edilmiş ve aynı gün içerisinde düzeltme yapılarak ilgili müşterilerimize bilgi verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Ak Yatırım

AK Yatırım'da hesabı olan müşterilerin hesaplarında teknik sorundan kaynaklandığı anlaşılan durum çözülürken,

Sosyal medyada bu durumu da ti'ye alanlar gecikmedi.

Sosyal medyada bu durumu da ti'ye alanlar gecikmedi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Akbank'taki para sorununa yapılan komik yorumlardan bazıları.

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın