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Fenerbahçe’de Final-Four Sevinci: Koç Jasikevicius’a Sulu Şaka

Fenerbahçe’de Final-Four Sevinci: Koç Jasikevicius’a Sulu Şaka

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 22:59

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off çeyrek final 5’inci maçında Monaco’yu deplasmanda yenerek Berlin’de düzenlenecek Final-Four biletini kaptı. Fenerbahçe Beko’nun koçu Sarunas Jasikevicius’a oyuncuların sulu şakası da gecikmedi.

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Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco’yu yenerek Final-Four biletini kapınca büyük sevinç yaşandı.

Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco’yu yenerek Final-Four biletini kapınca büyük sevinç yaşandı.

Koç Sarunas Jasikevicius, maç sonunda verdiği röportajda oyuncuların sulu şakasının hedefi oldu.

Koç Sarunas Jasikevicius, maç sonunda verdiği röportajda oyuncuların sulu şakasının hedefi oldu.

İşte Fenerbahçe’de yaşanan Final-Four sevinci 👇

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