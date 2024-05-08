Fenerbahçe’de Final-Four Sevinci: Koç Jasikevicius’a Sulu Şaka
Fenerbahçe’de Final-Four Sevinci: Koç Jasikevicius’a Sulu Şaka
Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off çeyrek final 5’inci maçında Monaco’yu deplasmanda yenerek Berlin’de düzenlenecek Final-Four biletini kaptı. Fenerbahçe Beko’nun koçu Sarunas Jasikevicius’a oyuncuların sulu şakası da gecikmedi.
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Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco’yu yenerek Final-Four biletini kapınca büyük sevinç yaşandı.
Koç Sarunas Jasikevicius, maç sonunda verdiği röportajda oyuncuların sulu şakasının hedefi oldu.
İşte Fenerbahçe’de yaşanan Final-Four sevinci 👇
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