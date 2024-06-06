6 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Haziran Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ankara’da Sağanak Yağış Sebebiyle Reklam Tabelası Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Türk Hava Yolları’na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris’e divert kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul’a yönlendirildi. Uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Son dönemin en gözde çiftlerinden Başak Dizer & Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk hep beraber katıldıkları bir davette görüntülendi! Ayrı ayrı verdikleri pozlar resmen düşman çatlattı!
Survivor 2024 All Star’da son döneme girilmişken yeni elenen isim de belli oldu. Atakan, Nefise, Sema ve Merve arasında oynanan eleme oyunları sonunda Survivor 2024 All Star’a veda eden isim belli oldu. İşte Survivor’dan son detaylar…
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Altı yıl önce gönlümüzde taht kuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ı bir başka sevmemize sebep olan Dünya Güzellerim programı, sezonun başında YouTube'da yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Kısa süren YouTube serüveninin ardından yeniden televizyon ekranlarına taşınmasına karar verilen Dünya Güzellerim Tatilde'den ilk fragman geldi!
Sezona damgasını vuran dizilerden biri olan Yalı Çapkını’ndan senaryo gereği ölen Emre Altuğ’un diziye geri döneceği iddia edildi. İşte Birsen Altuntaş’ın çok konuşulacak kulis haberinin detayları…
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılıp yaşadığı bir aldatma hikayesini anlatan Ceren Karakoç, kimileri tarafından tepki çekmiş, kimilerini de güldürmüştü. Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katılan Farah Zeynep Abdullah, dizinin Nursema'sı, meslektaşı Ceren Karakoç'a gelen yorumu affetmedi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına katılıp, büyük oğlu Kuzey'in aşık olduğunu öğrendiğinde platoniğe bağladığını itiraf eden Çağla Şıkel'e 'sizden nasıl bir kaynana olur?' sorusu soruldu! Şimdiden klasik erkek annesi gibi davranan Şıkel'in yanıtı 'hadi inşallah!' dedirtti.
Neredeyse hepimizin adını televizyon ekranlarından duyduğu ünlü modacı Hakan Akkaya farklı kombiniyle resmen topa tutuldu.
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İlber Ortaylı Candaş Tolga’nın Sorularıyla Gündem Hakkında Konuştu: “Hayvan Katline Kimse Müsaade Etmez”
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