İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi
İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi
Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
AYRINTILAR GELECEK...
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OLAY YERİNDEN İLK GELEN GÖRÜNTÜLER...
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