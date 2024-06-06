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İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi

İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Dev Ekran İnsanların Üzerine Devrildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.06.2024 - 22:55 Son Güncelleme: 06.06.2024 - 23:11

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

AYRINTILAR GELECEK...

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OLAY YERİNDEN İLK GELEN GÖRÜNTÜLER...

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