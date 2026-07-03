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6-12 Temmuz: Ankara, İzmir ve Antalya’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

6-12 Temmuz: Ankara, İzmir ve Antalya’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 23:48 Son Güncelleme: 03.07.2026 - 23:50
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6-12 Temmuz haftasında Ankara, İzmir ve Antalya’da sahneler yine dopdolu. Tiyatro oyunlarından müzikallere, stand up gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar pek çok farklı etkinlik seyirciyle buluşacak. İşte bu hafta Ankara, İzmir ve Antalya’da sahnelenecek öne çıkan oyunlar ve gösteriler...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Gırgıriye
Film

Gırgıriye

Tatil
Film

Tatil

Moana
Film

Moana

Ölümlü Dünya
Film

Ölümlü Dünya

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi
Film

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Çöl Savaşçısı
Film

Çöl Savaşçısı

Doğum Günü Partisi
Film

Doğum Günü Partisi

Willem Dafoe
Oyuncu

Willem Dafoe

Şevket Çoruh
Oyuncu

Şevket Çoruh

Ben Kingsley
Oyuncu

Ben Kingsley

Müjdat Gezen
Oyuncu

Müjdat Gezen

Alper Kul
Oyuncu

Alper Kul

Gülben Ergen
Oyuncu

Gülben Ergen

Sevinç Erbulak
Oyuncu

Sevinç Erbulak

Catherine Lagaʻaia
Oyuncu

Catherine Lagaʻaia

Rena Owen
Oyuncu

Rena Owen

Emma Suárez
Oyuncu

Emma Suárez

Melih Ekener
Oyuncu

Melih Ekener

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6-12 Temmuz Ankara, İzmir ve Antalya Vizyondaki Filmler

6-12 Temmuz Ankara, İzmir ve Antalya Vizyondaki Filmler

Moana

Moana, Pasifik Adalılarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor. Aile, komedi ve macera türlerini bir araya getiren film, Disney’in sevilen hikayesini yeni bir yorumla beyaz perdeye taşıyor.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 1s 55dk

  • Tür: Aile, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Thomas Kail

  • Senarist: Jared Bush, Dana Ledoux Miller

  • Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Rena Owen

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi, Evil Dead serisinin yeni devam filmi olarak korku türünü seven izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sébastien Vaniček’in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, serinin karanlık ve gerilim dolu atmosferini yeni bir hikayeyle sürdürüyor.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 1s 51dk

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Sébastien Vaniček

  • Senarist: Sébastien Vaniček, Florent Bernard

  • Oyuncular: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

  • Orijinal Adı: Evil Dead Burn

Ölümlü Dünya

Ölümlü Dünya, dışarıdan sıradan görünen Mermer Ailesi’nin aslında nesillerdir kiralık katil olarak çalışmasını konu alıyor. Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten aile, büyük bir organizasyon için çalışırken kuralların ihmal edilmesiyle kimlikleri açığa çıkar. Peşlerine düşen örgütten kaçmak zorunda kalan aile, kendini büyük bir kovalamacanın içinde bulur.

  • Vizyon Tarihi: 26 Ocak 2018

  • Yeniden Vizyona Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2018

  • Tür: Aksiyon, Komedi

  • Yönetmen: Ali Atay

  • Senarist: Ali Atay, Aziz Kedi

  • Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak

Çöl Savaşçısı

Çöl Savaşçısı, 7. yüzyıl Arabistan’ında kabileler ve hanedanlar arasındaki güç mücadelesini konu alıyor. Prenses Hind, Sasani İmparatorluğu’nun hükümdarı Kisra ile evlendirilmek istenir ancak bu evliliği reddederek babasıyla birlikte çöle kaçar.

Kisra, prensesi yakalamak için büyük bir orduyu peşlerine salar. Bu sırada Hind, çölde karşılaştığı gizemli bir haydutla birlikte farklı kabileleri ortak bir amaç etrafında birleştirmeye çalışır. Yaklaşan savaş, yalnızca Hind’in değil, Arap Yarımadası’nın da kaderini değiştirebilecek bir mücadeleye dönüşür.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 2s 6dk

  • Tür: Aksiyon, Tarihi

  • Yönetmen: Rupert Wyatt

  • Senarist: Erica Beeney, David Self

  • Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Ben Kingsley

  • Orijinal Adı: Desert Warrior

Doğum Günü Partisi

Doğum Günü Partisi, 1970’lerde Akdeniz’de özel bir adada geçen dramatik bir hikayeyi anlatıyor. Güçlü iş insanı Marcos Timoleon, kızı ve tek mirasçısı Sofia için gösterişli bir doğum günü partisi düzenler.

Ancak bu ihtişamlı gece, yalnızca kutlama amacı taşımaz. Konuklar kendi çıkarlarıyla partiye yaklaşırken Marcos da hayatıyla ilgili büyük bir kararın hazırlığını yapmaktadır. Sofia’nın paylaşacağı haber ise baba-kız arasındaki gerilimi kaçınılmaz bir yüzleşmeye dönüştürür.

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Süre: 1s 43dk

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez

  • Senarist: Giorgos Karnavas, Nikos Panayotopoulos

  • Oyuncular: Willem Dafoe, Emma Suárez, Joe Cole

  • Orijinal Adı: The Birthday Party

Tatil

Tatil, okulların kapanmasıyla birlikte arkadaşlarıyla unutulmaz bir tatil planı yapan gençlerin hikayesini konu alıyor. Başta eğlenceli başlayan tatil, kaldıkları evin karanlık geçmişiyle birlikte kısa sürede korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Yıllar önce aynı evde bir aile vahşice katledilmiş, olaydan yalnızca küçük bir çocuk sağ kurtulmuştur. Gençler keyifli bir tatil hayaliyle geldikleri evde, karşılarında nasıl bir tehlike olduğunu çok geç fark eder. Artık hepsi için tek soru aynıdır: Bu ölüm kalım savaşından sağ çıkabilecekler mi?

  • Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ömür Çalışkan

  • Senarist: Şeyda Terzioğlu

  • Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayürgil

6-12 Temmuz Ankara Tiyatro Oyunları

6-12 Temmuz Ankara Tiyatro Oyunları

Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut

Nikolay Gogol’un klasikleşmiş eserinden sahneye uyarlanan Bir Delinin Hatıra Defteri, küçük bir devlet memuru olan Popriçin’in giderek deliliğe sürüklenen hikayesini anlatıyor. Monoton hayatı, üstünün kızına duyduğu tutku ve yaşadığı psikolojik kırılmalarla birleşince Popriçin kendisini İspanya Kralı sanmaya kadar varan trajikomik bir yolculuğun içine düşüyor.

  • Tarih: 9-11 Temmuz

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Trajikomedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up

Kurcala YouTube kanalı ve Zaytung’da yayınladığı parodi içeriklerle tanınan Nevzat Can Ünsal, yeni stand up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan absürtlükleri kendine has anlatımıyla ele alan komedyen, izleyicilere bol kahkahalı bir gece vadediyor.

  • Tarih: 11 Temmuz

  • Mekan: Greyshake Coffee ve Grey Sahne Comedy Club

  • Tür: Stand up

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Milena’ya Mektuplar

Kafka ile Milena’nın Prag’da başlayan dostluğu, Kafka’nın yazılarını Çekçeye çevirmesini istemesiyle farklı bir noktaya taşınır. Başta iş üzerine başlayan mektuplaşmaları, zamanla her gün yazılan mektuplarla derinleşen bir ilişkiye dönüşür. Oyun, Kafka ve Milena’nın hastalık, mesafe, bağlılık ve imkansızlıklarla şekillenen hikayesini sahneye taşıyor.

  • Tarih: 7-10-12 Temmuz

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Dram

  • Süre: 50 dakika

Huhu ile Bilim Şov

Çocuk Aklı’nın meraklı ve muzip karakteri Huhu, bilimsel konuları çocukların anlayabileceği eğlenceli bir dille sahneye taşıyor. Gündelik olaylardan yola çıkan gösteride basit, hareketli ve şaşırtıcı deneylerle çocukların bilime olan merakını artırmak hedefleniyor.

  • Tarih: 12 Temmuz

  • Mekan: Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Çocuk Oyunu

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 3-99

6-12 Temmuz İzmir Tiyatro Oyunları

6-12 Temmuz İzmir Tiyatro Oyunları

Gırgıriye Müzikali

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gırgıriye, yıllar sonra sahnede müzikal olarak izleyiciyle buluşuyor. Müjdat Gezen’in kaleminden ve yönetmenliğinden çıkan yapım; mahalle kültürünü, Roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Anadolu Ateşi koreografileri, canlı orkestra ve güçlü oyuncu kadrosuyla Gırgıriye, haftanın en büyük prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

  • Tarih: 7 Temmuz

  • Mekan: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal

  • Oyuncular: Perran Kutman, Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Günay Karacaoğlu, Şeyla Halis, Gülşah Saraçoğlu, Melih Ekener, Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Ali Erenus, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir, Onur Ay

  • Yaş Sınırı: 13+

Özgür Turhan - Yepyenisi

Özgür Turhan, Aynısı ve Yenisi gösterilerinin ardından Yepyenisi ile seyirci karşısına çıkıyor. Türkiye turnesine devam eden komedyen, yeni gösterisinde kendine özgü mizah anlayışını sahneye taşıyor. Gösteride açılış komedyeni de yer alıyor.

  • Tarih: 9 Temmuz

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Stand up

  • Süre: 90 dakika

Aşk Listesi

Serkan Üstüner rejisiyle sahnelenen Aşk Listesi, Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi’yi aynı sahnede buluşturuyor. Oyun, “Hayalinizdeki insanın bütün özelliklerini seçme şansınız olsaydı ne yazardınız?” sorusundan yola çıkıyor. Kenan’ın 50. yaş günü için aldığı hediye, yakın arkadaşı Oktay’la birlikte ikisinin de hayatını beklenmedik şekilde değiştiriyor.

  • Tarih: 8 Temmuz

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak, Yosi Mizrahi

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Kuşkondu Müzikali - Etimesgut Kent Tiyatrosu

Aristophanes’in Kuşlar oyunundan uyarlanan Kuşkondu Müzikali, günümüzün toplumsal ve siyasal atmosferine mizah, müzik ve sahne enerjisiyle bakıyor. Borçtan, haksızlıktan ve sıkışmışlıktan kaçarken kendilerini kuşların dünyasında bulan iki insanın hikayesi; izleyiciyi kahkahadan sorgulamaya, hayalden gerçeğe taşıyor.

  • Tarih: 8 Temmuz

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi, Müzikal

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Bu Hikaye Senden Uzun Osman

Aylin Balboa’nın sevilen eserinden uyarlanan Bu Hikaye Senden Uzun Osman, uzun yıllar birlikte olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatıyor. Ayrılığın ardından Osman’a mektuplar yazmaya başlayan karakter, bir noktadan sonra bu mektupları cevap beklemeden, kendi iç yolculuğunu anlamak için yazmaya devam ediyor.

  • Tarih: 8 Temmuz

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Şenay Gürler

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Salih Tıraş Stand Up

Salih Tıraş, kahkaha dolu stand up gösterisiyle İzmir’de sahneye çıkıyor. Komedyenin yeni gösterisi, haftanın stand up seçenekleri arasında yer alıyor.

  • Tarih: 8 Temmuz

  • Mekan: Rene Lokal

  • Tür: Stand up

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Yunus Emre Gündüz – 4. Gösteri - Stand up

YouTube’da yayınladığı Kemikleşmiş Travma, Başka Biri Var ve Varınca Ara gösterileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yunus Emre Gündüz, 4. gösterisiyle sahneye çıkıyor. İlişkiler, arkadaşlık, şehir hayatı, yolculuk, kaos ve politik konular üzerine eğlenceli hikayeler anlatan gösteride yer yer küfürlü anlatım da bulunuyor.

  • Tarih: 11 Temmuz

  • Mekan: İzmir Performance Hall

  • Tür: Stand up

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

6-12 Temmuz Antalya Tiyatro Oyunları

6-12 Temmuz Antalya Tiyatro Oyunları

Bir Baba Hamlet

Emrah Eren’in yönettiği Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i sahnelemeye çalışan iki oyuncunun komik ve kaotik hikayesini anlatıyor. Sebastian Seidel’in metninden uyarlanan oyun, Yücel Erten çevirisi ve Baba Sahne yorumu ile izleyici karşısına çıkıyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın performanslarıyla öne çıkan yapım, Hamlet’e alışılmışın dışında, bol kahkahalı bir bakış sunuyor.

  • Tarih: 12 Temmuz

  • Mekan: Antalya Açıkhava

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar adlı kitabından uyarlanan oyun, kadın-erkek ilişkilerinin başlangıcından bitişine uzanan süreci mizahi bir dille ele alıyor. İlişkilerin evrimini ve trajikomik hallerini sahneye taşıyan yapım, izleyiciye hem tanıdık hem de eğlenceli bir hikaye sunuyor.

  • Tarih: 9 Temmuz

  • Mekan: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nail Ercah, Dilara Dolgunyürek

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Bir Yaz Günü Şarkısı

Ormanın iki sevimli canlısı, arkadaşlık ve farklılıklar üzerine eğlenceli bir hikayeyle sahneye geliyor. Çalışmayı seven Karınca ile gezmeyi ve eğlenmeyi seven Ağustos Böceği’nin yolculuğu, çocuklara hem öğretici hem de keyifli bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 7 Temmuz

  • Mekan: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet KM Oda Sahnesi

  • Tür: Müzikal

  • Yaş Sınırı: 3+

Doğaçlama Komedya Antre

Doğaçlama Komedya Antre, prova olmadan sahnede anlık olarak gelişen bir komedi deneyimi sunuyor. Oyuncular, doğaçlama tiyatronun farklı turlarını kullanarak izleyiciyle birlikte hikayeyi şekillendiriyor. Finalde ne olacağını oyuncular da seyirciler de önceden bilmiyor.

  • Tarih: 7 Temmuz

  • Mekan: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet KM Oda Sahnesi

  • Tür: Komedi, Doğaçlama

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Azize Show

Azize Show, seyirciyle iç içe ilerleyen eğlenceli ve hareketli yapısıyla Antalya’da sahneye çıkıyor. Orkestralı olarak gerçekleşecek gösteride Azize, herkese sataşan ama herkesi kucaklayan enerjisiyle izleyicilere kahkahalı bir gece yaşatmayı hedefliyor.

  • Tarih: 10 Temmuz

  • Mekan: Panda Sahne

  • Tür: Komedi, Stand up

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Ayan Beyan Doğaçlama

Ayan Beyan Doğaçlama, seyircinin yönlendirmesiyle sahnede anlık olarak şekillenen bol kahkahalı bir doğaçlama tiyatro gösterisi sunuyor. Metinsiz ve sürprizlerle dolu gösteride sahnenin akışını izleyiciler belirliyor.

  • Tarih: 10 Temmuz

  • Mekan: La Dimora Villas Kaş

  • Tür: Doğaçlama

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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