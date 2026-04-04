6-12 Nisan Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Filmler ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 12:41 Son Güncelleme: 04.04.2026 - 12:43

6-12 Nisan haftasında kültür sanat takvimi oldukça yoğun görünüyor. Ankara, İzmir ve Bursa’da dikkat çeken film ve tiyatro oyunları sahne alıyor. Komediden drama, müzikalden trajediye farklı türlerde etkinlikler izleyiciyle buluşuyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı yapımlar da dikkat çekiyor. 

İşte bu hafta şehir şehir izleyebileceğiniz film ve tiyatro oyunları!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

6-12 Nisan Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Animasyon

  • Oyuncular: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

  • Süre: —

Dedesiyle birlikte Medine yolculuğuna çıkan Lina, bu yolculuk sırasında Peygamber Efendimiz’in iki önemli sahabesiyle tanışır. Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir’in anlattıkları hikayeler, Lina’nın manevi bir yolculuğa çıkmasına neden olur.

Timur Bir Fatih'in Yükselişi

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Aksiyon, Dram, Macera, Savaş, Tarihi

  • Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova

  • Süre: —

Moğol İmparatorluğu’nun çöküş döneminde geçen film, Timur Barlas’ın yükseliş hikayesini konu alıyor. Savaşlarla şekillenen hayatında kaderiyle yüzleşmek zorunda kalan Timur, İpek Yolu’nun kaderini değiştirecek kararlar almak zorunda kalır. Güç, sadakat ve liderlik temaları film boyunca öne çıkıyor.

Nasıl Katil Olunur

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Gerilim, Komedi

  • Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick

  • Süre: 1 saat 46 dakika

Milyarlarca dolarlık servetin varisi olan Huntington, istediği hayatı elde etmek için her yolu denemeye hazırdır. Hırs ve para tutkusu onu tehlikeli kararların eşiğine getirir. Kara mizah ve gerilim unsurlarını bir araya getiren film, sürükleyici bir hikaye sunuyor.

Iron Lung

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Bilim Kurgu, Korku

  • Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker

  • Süre: 2 saat 7 dakika

Sessiz Kıyamet sonrası insanlık uzay istasyonlarında yaşamaya başlar. Kaynakların azalmasıyla birlikte insanlığın umudu, kan denizleriyle kaplı gizemli bir aya yapılan keşif görevine bağlanır. Bu görev, beklenmedik korku dolu olaylara sahne olur.

Açlık Oyunları

  • Tarih: 10 Nisan (Yeniden vizyon)

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

  • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

  • Süre: 2 saat 22 dakika

Panem adlı distopik ülkede düzenlenen ölümcül yarışmada gençler hayatta kalmaya çalışır. Kız kardeşi yerine gönüllü olan Katniss, ölüm kalım mücadelesine girer. Yeniden vizyona giren film, sinema salonlarında tekrar izleyiciyle buluşuyor.

KUL Dilemma

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Dram, Gerilim

  • Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar

  • Süre: 1 saat 50 dakika

Sakin bir hayat yaşayan Yiğit, çocukluk arkadaşıyla karşılaşınca geçmişle yüzleşmek zorunda kalır. Bastırılmış duygular ve eski sırlar ortaya çıktıkça gerilim artar. Tek bir gecede yaşanan olaylar, Yiğit’in hayatını tamamen değiştirir.

Karabasan

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Korku

  • Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

  • Süre: —

Korku türündeki film, gizemli ve ürkütücü olayların merkezinde kalan karakterlerin yaşadığı gerilim dolu hikayeyi anlatıyor. Atmosferi ve karanlık sahneleriyle dikkat çekiyor.

Güz Sonatı

  • Tarih: 13 Nisan

  • Tür: Dram, Müzik

  • Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman

  • Süre: 1 saat 34 dakika

Ünlü piyanist Charlotte, yıllar sonra kızı Eva’yı ziyaret eder. Anne ve kız arasında yıllardır biriken duygular tek bir gecede ortaya çıkar. Film, anne kız ilişkisini derin bir psikolojik anlatımla ele alıyor.

Kopya Kağıdı

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hesham Maged, Riham Abdulghafour, Fadwa Abed

  • Süre: 1 saat 48 dakika

Sınav sırasında gözetmenin aniden hayatını kaybetmesi öğrencileri paniğe sürükler. Olayı gizlemeye çalışan öğrenciler sınavı lehlerine çevirmeye çalışır. Ancak soruların cevaplarını kimse bilmemektedir.

Tak Ingin Usai Disini

  • Tarih: 10 Nisan

  • Tür: Dram, Romantik

  • Oyuncular: Bryan Domani, Vanesha Prescilla

  • Süre: 1 saat 48 dakika

Genç bir çiftin aşk hikayesi ağır bir hastalıkla sınanır. Sevdiği kadını korumak isteyen K, zor bir karar almak zorunda kalır. Film, fedakarlık ve aşk temalarını duygusal bir hikayeyle anlatıyor.

6-12 Nisan: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Amadeus

  • Tarih: 7 Nisan

  • Mekan: ATO - Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Mozart ile Salieri arasındaki efsanevi rekabeti sahneye taşıyan Amadeus, müzik tarihinin en çarpıcı hikayelerinden birini anlatıyor. Mozart'ın dehası karşısında kıskançlık ve takıntı arasında kalan Salieri'nin içsel çatışmaları, güçlü bir sahne anlatımıyla izleyiciye sunuluyor. Dev prodüksiyon, geniş oyuncu kadrosu ve müzikli sahneleriyle dikkat çekiyor.

Bir Baba Hamlet

  • Tarih: 9-10 Nisan

  • Mekan: Etimesgut Bld Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi (9 Nisan), Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi (10 Nisan)

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Hamlet'i sahnelemek isteyen iki oyuncunun eğlenceli hikayesini konu alan oyun, klasik tiyatroya mizahi bir yaklaşım sunuyor. Sahnede doğaçlama ve komedi unsurlarıyla ilerleyen hikaye, izleyicilere eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Ruh Öküzüm

  • Tarih: 12 Nisan

  • Mekan: Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Kadın erkek ilişkileri üzerine kurulu komedi oyunu, günlük hayattan tanıdık durumları sahneye taşıyor. Eğlenceli diyaloglar ve sürpriz sahnelerle ilerleyen oyun, izleyicilere keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız

  • Tarih: 12 Nisan

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melis İşiten, Şahin Irmak

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Tesadüfen karşılaşan eski bir çiftin hikayesini konu alan oyun, geçmiş ve bugün arasında duygusal bir yolculuk sunuyor. Komedi unsurlarıyla ilerleyen hikaye, aşk ve ilişkiler üzerine düşündürüyor.

Entrikalı Dolap Komedyası

  • Tarih: 12 Nisan

  • Mekan: Cermodern

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

İyilik ve kötülük kavramları etrafında şekillenen hikaye, karakterlerin kararları üzerinden ilerliyor. Eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken oyun, izleyicileri kahkahaya boğmayı hedefliyor.

Vatan Kurtaran Şaban

  • Tarih: 9-10 Nisan

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melih Efeçınar, Hüseyin Oçan, Duru Nayır, Bora Karakul, Baran Taylan Yolalan, Özgür Yılmaz, Seda İgici, Hilal Nur Vardar

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Haldun Taner'in klasik eserlerinden biri olan oyun, bürokrasi ve sanat dünyası arasındaki ilişkiyi mizahi bir dille ele alıyor. Kabare türünün önemli örneklerinden biri olarak sahneleniyor.

Sefiller

  • Tarih: 11 Nisan

  • Mekan: Etimesgut Bld. Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Merve Köse, Ziver Armağan Açıl, Muharrem Fındıcak

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 11+

Jean Valjean'ın affetme ve vicdan arayışı üzerine kurulu hikaye, toplumsal adaletsizlik ve insanlık temalarını ele alıyor. Güçlü anlatımıyla dikkat çeken klasik bir eser sahneye taşınıyor.

Baba

  • Tarih: 7 Nisan

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Tür: Drama

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun

  • Süre: —

  • Yaş sınırı: 12+

Hafıza ve zaman kavramları üzerinden ilerleyen oyun, baba kız ilişkisini merkezine alıyor. Duygusal anlatımıyla dikkat çeken yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla sahneleniyor.

Fosforlu Cevriye

  • Tarih: 12 Nisan

  • Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu

  • Tür: Müzikal, Dram

  • Oyuncular: Cantuğ Turay, Çiğdem Çavuş, Ayhan Önem, Volkan Özdemir

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Sokaklarda büyüyen Fosforlu Cevriye'nin aşk ve hayatta kalma mücadelesi sahneye taşınıyor. Müzikal unsurlar ve dramatik hikaye dikkat çekiyor.

Dublörün Dilemması

  • Tarih: 8-9 Nisan

  • Mekan: Çankaya Sahne (8 Nisan), Ankara Sanat Tiyatrosu AST Bilkent Center (9 Nisan)

  • Tür: Trajikomedi, Absürt

  • Oyuncular: Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Müge Gülgün, Ediz Akşehir, Tekin Ezgütekin

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Murat Menteş’in romanından uyarlanan oyun, absürt ve trajikomik bir hikayeyi sahneye taşıyor. Beklenmedik olaylarla ilerleyen hikaye, mizahi diliyle dikkat çekiyor.

6-12 Nisan: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Etekler ve Pantolonlar

Yıllardır görüşmeyen iki eski arkadaşın bir araya gelmesiyle başlayan hikaye, kadınların hayatlarına, evliliklerine ve seçimlerine dair sorgulayıcı bir yolculuğa dönüşüyor. Nurcan’ın eşinin ihanetini öğrenmesiyle başlayan süreç, iki kadının geçmişleriyle yüzleşmesine neden olur. Bu yüzleşme zamanla hayatlarını yeniden şekillendirecek kararların alınmasına kadar ilerler.

  • Tarih: 11 Nisan

  • Mekan: Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Kirli Sepeti

Ünlü oyuncuların sahneye taşıdığı bu eğlenceli oyun, gerçek hayattan alınmış komik anıları konu alıyor. Birbirinden ilginç hikayelerin anlatıldığı sahnede, izleyiciler hem gülecek hem de oyuncuların hayatlarına dair sürpriz detaylara tanıklık edecek.

  • Tarih: 10 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

  • Süre: —

  • Yaş sınırı: —

Eşyanın Tabiatı

Garip bir iş ilanı iki yabancının yollarını kesiştirir. Ancak iş görüşmesi sıradan değildir. Zeka oyunları ve sürprizlerle dolu bu görüşme sırasında karakterlerin gerçek niyetleri yavaş yavaş ortaya çıkar. Komedi ile dramın iç içe geçtiği oyun, sürükleyici bir hikaye sunuyor.

  • Tarih: 9 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Mert Turak, Aslıhan Malbora

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu’yu gezen bir çadır tiyatrosunda yaşanan eğlenceli olayları konu alan oyun, aşk, kıskançlık ve tiyatro sevgisini bir araya getiriyor. Assolistin İstanbul’a gitmesiyle başlayan karmaşa, sahne arkasında komik olaylara neden olur.

  • Tarih: 10-11-12 Nisan

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın, Banu Kezel

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Unutmak

Birbirine aşık bir çiftin zamanla değişen hayatları, hafıza ve unutma temaları üzerinden anlatılıyor. Zaman ilerledikçe ilişkileri sınanan çift, duygusal bir yolculuğa çıkar.

  • Tarih: 7 Nisan

  • Mekan: BBŞT Akademi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: —

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ve Kazanan

Oscar ödülünü kazanan bir oyuncunun hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alan oyun, sinema dünyasına eğlenceli bir bakış sunuyor. Kahkaha ve duygusallık bir arada ilerliyor.

  • Tarih: 7-8-9-10-11 Nisan

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Tür: Büyük Oyun

  • Oyuncular: Elif Özdemir, Murat Çidamlı, Mustafa Şen, Mustafa Çolak

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Dışarıda Hiçbir Şey Var

Betül Arım’ın sahnelediği tek kişilik oyun, yaşamın anlamını sorgulayan hikayelerle izleyiciyle buluşuyor. Kişisel farkındalık, yaşam enerjisi ve umut temaları ön plana çıkıyor.

  • Tarih: 8 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Tek Kişilik Oyun

  • Oyuncular: Betül Arım

  • Süre: 135 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Mefisto

Evrim, varoluş ve insanın kendini keşfetme sürecini komedi diliyle anlatan oyun, Faust ve Mefisto karakterleri üzerinden ilerliyor. Mizah ve felsefi anlatım bir arada sunuluyor.

  • Tarih: 10 Nisan

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Berkay Habib, Meriç Şahin, Ali Yurtsever, Onur Atacan, Gül Seçer, Tuğçe Elmas

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

Şark Dişçisi

Klasik Türk tiyatrosunun sevilen eserlerinden biri olan oyun, yanlış anlaşılmalar ve komik olaylar üzerine kurulu eğlenceli bir hikaye sunuyor.

  • Tarih: 7 Nisan

  • Mekan: Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Cansel Yüzgüleç, Gamze Şanlı, Hande Kayra, Hasan Bora Helvacıoğlu, Neşe Erdoğan, Özgür Karaer, Özgür Taylan Turan, Recep Kaya, Tekin Sevimli

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: —

Gong

İnsanın doğumdan dönüşüme uzanan yaşam yolculuğunu sahneye taşıyan oyun, dramatik bir performans sunuyor. Hayatın farklı evreleri sahnede sembolik anlatımlarla işleniyor.

  • Tarih: 8 Nisan

  • Mekan: İzmir Fransız Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Filiz Bozkuş Al

  • Süre: 40 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

6-12 Nisan: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan İçimizdeki Şeytan, insanın iç dünyasındaki çatışmaları, hayalleri ve vicdan hesaplaşmalarını ele alıyor. Karakterlerin idealleri ile gerçek hayatın baskıları arasında sıkışması, izleyiciyi psikolojik ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 12 Nisan

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanma arifesindeki bir çiftin, sabah uyandıklarında evlerinde bir ceset bulmalarıyla başlayan hikaye, kahkaha ve gerilimi bir araya getiriyor. Geceye dair hiçbir şey hatırlamayan çift, bir yandan katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken bir yandan da evliliklerini sorgulamaya başlıyor.

  • Tarih: 11 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Konken Partisi

Hayatlarının sonbaharında yolları kesişen iki karakterin, oyun masasında başlayan sohbetleri hayatın anlamını sorguladıkları bir yolculuğa dönüşür. Kahkaha ve duygusallığın iç içe geçtiği bu oyun, yaşamın ikinci baharına umutla bakmayı anlatıyor.

  • Tarih: 11 Nisan

  • Mekan: Merinos AKKM Orhangazi Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Maskbeth

Shakespeare’in Macbeth eserinden ilham alan oyun, hırs, güç ve iktidar temalarını modern bir yorumla sahneye taşıyor. Farklı tiyatro metinlerinden beslenen yapım, kader ve güç ilişkisini sorgulayan etkileyici bir anlatım sunuyor.

  • Tarih: 7 Nisan

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bu Hikaye Senden Uzun Osman

Uzun yıllar süren bir ilişkinin ardından ayrılık yaşayan bir kadının kendine dönüş yolculuğunu anlatan oyun, mektuplar üzerinden ilerleyen duygusal bir hikaye sunuyor. Şenay Gürler’in tek kişilik performansı, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 10 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Şenay Gürler

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Antigone

Antigone’nin otoriteye karşı verdiği mücadeleyi anlatan klasik eser, bireysel özgürlük ve sistem çatışmasını sahneye taşıyor. Evrensel temalarıyla dikkat çeken oyun, güçlü dramatik anlatımıyla izleyiciyle buluşuyor.

  • Tarih: 10-11 Nisan

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Hilal Öztunca, Elif Ağören, Kutlay Akbal, Mehmet Talha Karabaş

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Gayb

Hayatın anlamını arayan Remzi’nin içsel yolculuğunu anlatan oyun, müzikli ve interaktif yapısıyla dikkat çekiyor. Travmalar, aşklar ve hayatın kırılma noktaları üzerinden ilerleyen hikaye, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 11 Nisan

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Hamlet

Shakespeare’in klasik eserinin modern uyarlaması olan Hamlet, görev ve şüphe arasında kalan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Vicdan, intikam ve içsel çatışmalar üzerine kurulu oyun, güçlü dramatik anlatımıyla sahneleniyor.

  • Tarih: 11 Nisan

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: —

Sevmekten Öldü Desinler

İstanbul’un kenar mahallelerinde geçen hikaye, aşk, pişmanlık ve hayata tutunma çabalarını eğlenceli bir dille sahneye taşıyor. Komedi ve duygusallığın iç içe geçtiği oyun, izleyiciye samimi bir hikaye sunuyor.

  • Tarih: 10 Nisan

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray, Eray Soykan

  • Süre: —

  • Yaş sınırı: —

Morkomedyen Stand Up

Günlük hayatın tabularını mizahla ele alan stand up gösterisi, ilişkilerden sosyal hayata kadar birçok konuyu eğlenceli bir şekilde sahneye taşıyor. Yetişkinlere yönelik hazırlanan gösteri, bol kahkahalı bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 8 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Komedi, Stand Up

  • Oyuncular: Murat Genç

  • Süre: 210 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
