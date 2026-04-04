6-12 Nisan Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Filmler ve Tiyatro Oyunları Var?

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Tarih: 10 Nisan

Tür: Animasyon

Oyuncular: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

Süre: —

Dedesiyle birlikte Medine yolculuğuna çıkan Lina, bu yolculuk sırasında Peygamber Efendimiz’in iki önemli sahabesiyle tanışır. Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir’in anlattıkları hikayeler, Lina’nın manevi bir yolculuğa çıkmasına neden olur.

Timur Bir Fatih'in Yükselişi

Tarih: 10 Nisan

Tür: Aksiyon, Dram, Macera, Savaş, Tarihi

Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova

Süre: —

Moğol İmparatorluğu’nun çöküş döneminde geçen film, Timur Barlas’ın yükseliş hikayesini konu alıyor. Savaşlarla şekillenen hayatında kaderiyle yüzleşmek zorunda kalan Timur, İpek Yolu’nun kaderini değiştirecek kararlar almak zorunda kalır. Güç, sadakat ve liderlik temaları film boyunca öne çıkıyor.

Nasıl Katil Olunur

Tarih: 10 Nisan

Tür: Gerilim, Komedi

Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick

Süre: 1 saat 46 dakika

Milyarlarca dolarlık servetin varisi olan Huntington, istediği hayatı elde etmek için her yolu denemeye hazırdır. Hırs ve para tutkusu onu tehlikeli kararların eşiğine getirir. Kara mizah ve gerilim unsurlarını bir araya getiren film, sürükleyici bir hikaye sunuyor.

Iron Lung

Tarih: 10 Nisan

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker

Süre: 2 saat 7 dakika

Sessiz Kıyamet sonrası insanlık uzay istasyonlarında yaşamaya başlar. Kaynakların azalmasıyla birlikte insanlığın umudu, kan denizleriyle kaplı gizemli bir aya yapılan keşif görevine bağlanır. Bu görev, beklenmedik korku dolu olaylara sahne olur.

Açlık Oyunları

Tarih: 10 Nisan (Yeniden vizyon)

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Süre: 2 saat 22 dakika

Panem adlı distopik ülkede düzenlenen ölümcül yarışmada gençler hayatta kalmaya çalışır. Kız kardeşi yerine gönüllü olan Katniss, ölüm kalım mücadelesine girer. Yeniden vizyona giren film, sinema salonlarında tekrar izleyiciyle buluşuyor.

KUL Dilemma

Tarih: 10 Nisan

Tür: Dram, Gerilim

Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar

Süre: 1 saat 50 dakika

Sakin bir hayat yaşayan Yiğit, çocukluk arkadaşıyla karşılaşınca geçmişle yüzleşmek zorunda kalır. Bastırılmış duygular ve eski sırlar ortaya çıktıkça gerilim artar. Tek bir gecede yaşanan olaylar, Yiğit’in hayatını tamamen değiştirir.

Karabasan

Tarih: 10 Nisan

Tür: Korku

Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

Süre: —

Korku türündeki film, gizemli ve ürkütücü olayların merkezinde kalan karakterlerin yaşadığı gerilim dolu hikayeyi anlatıyor. Atmosferi ve karanlık sahneleriyle dikkat çekiyor.

Güz Sonatı

Tarih: 13 Nisan

Tür: Dram, Müzik

Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman

Süre: 1 saat 34 dakika

Ünlü piyanist Charlotte, yıllar sonra kızı Eva’yı ziyaret eder. Anne ve kız arasında yıllardır biriken duygular tek bir gecede ortaya çıkar. Film, anne kız ilişkisini derin bir psikolojik anlatımla ele alıyor.

Kopya Kağıdı

Tarih: 10 Nisan

Tür: Komedi

Oyuncular: Hesham Maged, Riham Abdulghafour, Fadwa Abed

Süre: 1 saat 48 dakika

Sınav sırasında gözetmenin aniden hayatını kaybetmesi öğrencileri paniğe sürükler. Olayı gizlemeye çalışan öğrenciler sınavı lehlerine çevirmeye çalışır. Ancak soruların cevaplarını kimse bilmemektedir.

Tak Ingin Usai Disini

Tarih: 10 Nisan

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Bryan Domani, Vanesha Prescilla

Süre: 1 saat 48 dakika

Genç bir çiftin aşk hikayesi ağır bir hastalıkla sınanır. Sevdiği kadını korumak isteyen K, zor bir karar almak zorunda kalır. Film, fedakarlık ve aşk temalarını duygusal bir hikayeyle anlatıyor.