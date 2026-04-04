6-12 Nisan Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Filmler ve Tiyatro Oyunları Var?

İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan İçimizdeki Şeytan, insanın iç dünyasındaki çatışmaları, hayalleri ve vicdan hesaplaşmalarını ele alıyor. Karakterlerin idealleri ile gerçek hayatın baskıları arasında sıkışması, izleyiciyi psikolojik ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Ölü'n Bizi Ayırana Dek
Boşanma arifesindeki bir çiftin, sabah uyandıklarında evlerinde bir ceset bulmalarıyla başlayan hikaye, kahkaha ve gerilimi bir araya getiriyor. Geceye dair hiçbir şey hatırlamayan çift, bir yandan katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken bir yandan da evliliklerini sorgulamaya başlıyor.
Konken Partisi
Hayatlarının sonbaharında yolları kesişen iki karakterin, oyun masasında başlayan sohbetleri hayatın anlamını sorguladıkları bir yolculuğa dönüşür. Kahkaha ve duygusallığın iç içe geçtiği bu oyun, yaşamın ikinci baharına umutla bakmayı anlatıyor.
Maskbeth
Shakespeare’in Macbeth eserinden ilham alan oyun, hırs, güç ve iktidar temalarını modern bir yorumla sahneye taşıyor. Farklı tiyatro metinlerinden beslenen yapım, kader ve güç ilişkisini sorgulayan etkileyici bir anlatım sunuyor.
Tarih: 7 Nisan
Mekan: Podyum Sanat Mahal
Tür: Trajedi
Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 13+
Bu Hikaye Senden Uzun Osman
Uzun yıllar süren bir ilişkinin ardından ayrılık yaşayan bir kadının kendine dönüş yolculuğunu anlatan oyun, mektuplar üzerinden ilerleyen duygusal bir hikaye sunuyor. Şenay Gürler’in tek kişilik performansı, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.
Tarih: 10 Nisan
Mekan: BAOB Sahne, Bursa
Tür: Dram
Oyuncular: Şenay Gürler
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 12+
Antigone
Antigone’nin otoriteye karşı verdiği mücadeleyi anlatan klasik eser, bireysel özgürlük ve sistem çatışmasını sahneye taşıyor. Evrensel temalarıyla dikkat çeken oyun, güçlü dramatik anlatımıyla izleyiciyle buluşuyor.
Tarih: 10-11 Nisan
Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Hilal Öztunca, Elif Ağören, Kutlay Akbal, Mehmet Talha Karabaş
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 13+
Gayb
Hayatın anlamını arayan Remzi’nin içsel yolculuğunu anlatan oyun, müzikli ve interaktif yapısıyla dikkat çekiyor. Travmalar, aşklar ve hayatın kırılma noktaları üzerinden ilerleyen hikaye, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Tarih: 11 Nisan
Mekan: Studyou Cafe
Tür: Dram
Oyuncular: Ahmet Saim
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 15+
Shakespeare’in klasik eserinin modern uyarlaması olan Hamlet, görev ve şüphe arasında kalan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Vicdan, intikam ve içsel çatışmalar üzerine kurulu oyun, güçlü dramatik anlatımıyla sahneleniyor.
Sevmekten Öldü Desinler
İstanbul’un kenar mahallelerinde geçen hikaye, aşk, pişmanlık ve hayata tutunma çabalarını eğlenceli bir dille sahneye taşıyor. Komedi ve duygusallığın iç içe geçtiği oyun, izleyiciye samimi bir hikaye sunuyor.
Tarih: 10 Nisan
Mekan: Bursa Aspera Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray, Eray Soykan
Süre: —
Yaş sınırı: —
Morkomedyen Stand Up
Günlük hayatın tabularını mizahla ele alan stand up gösterisi, ilişkilerden sosyal hayata kadar birçok konuyu eğlenceli bir şekilde sahneye taşıyor. Yetişkinlere yönelik hazırlanan gösteri, bol kahkahalı bir deneyim sunuyor.
Tarih: 8 Nisan
Mekan: BAOB Sahne, Bursa
Tür: Komedi, Stand Up
Oyuncular: Murat Genç
Süre: 210 dakika
Yaş sınırı: 16+
Yorum Yazın