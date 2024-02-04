5 Şubat 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Şubat 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Şubat Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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AK Partili Galip Ensarioğlu, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın olası istanbul adaylığı ile ilgili 'Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır.' dedi.
İstanbul Zeytinburnu'nda trafiği tehlikeye atan hareketler yaparak, elindeki kurusıkı tabancayla havaya ateş açıp, bir araç sürücüsüne de silah doğrulttuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu. Karşılaşmaya 44 ve 62'nci dakikada gollere imza atan Semih Kılıçsoy damga vurdu.
İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın ev hapsinde olduğunu iddia etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da sarf ettiği sözleri 'siyasi şantaj' olarak niteleyerek, 'Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?' dedi.
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İsveç'te binden fazla müzisyenden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 2024'te yapılacak olan Eurovision yarışmasından men edilmesini istedi.
Kanada'da vatandaşların ev bulma sorunu yaşaması nedeniyle, yabancıya konut satışının yasaklanması ardından, düzenlemenin bitimine neredeyse 1 yıl olmasına rağmen 2 yıl daha uzattı.
Aydın'da bir müşteri, adresi tam olarak bilmediğini söyleyen taksiciye önce küfür etti, ardından 'Sizin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, seni de vursunlar' diyerek taksiden indi.
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi 'Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. ' dedi.
Survivor All Star'da takımların güç bakımından dengesi olduğunun düşünülmesi sonucu Acun Ilıcalı takımları karıştırmıştı. Ancak takımlar arasındaki dengesizlik sürerken ortam daha çok gerildi. Gittikçe öfkelenen Poyraz ve Yunus Emre arasında Turabi'nin de adının karıştığı bir tartışma yaşandı.
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En son şarkı çıkaran Wanda Nara, şimdi de Brezilya'da çektiği kliple adından söz ettirdi! Klipteki twerkten hallice dansıyla sosyal medyada gündem oldu.
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