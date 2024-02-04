Sürücülere Silah Doğrulttu, Havaya Ateş Açtı! Motosikletli Maganda Tutuklandı
Sürücülere Silah Doğrulttu, Havaya Ateş Açtı! Motosikletli Maganda Tutuklandı
İstanbul Zeytinburnu'nda trafiği tehlikeye atan hareketler yaparak, elindeki kurusıkı tabancayla havaya ateş açıp, bir araç sürücüsüne de silah doğrulttuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sümer Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken havaya ateş açan ve seyir halindeki bir otomobile silah doğrulttuğu anları sosyal medya hesabından "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaşan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olayı gerçekleştiren S.A.'nın kullandığı silahın kurusıkı, kullandığı motosikletin ise başkasına ait olduğu tespit edildi.
Yakalanarak polis merkezine götürülen S.A. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahlı tehdit suçlarından adli işlem başlatılırken, motosikletin sahibi M.E.Ç ise ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmaktan idari para cezasına çarptırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
S.A.'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler 🎥 👇
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