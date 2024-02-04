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Aydın'da Taksiciyle Tartışan Müşteriden Skandal Sözler! "Senin Gibi Taksicileri Arkadan Vursunlar"

Aydın'da Taksiciyle Tartışan Müşteriden Skandal Sözler! "Senin Gibi Taksicileri Arkadan Vursunlar"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 23:28 Son Güncelleme: 04.02.2024 - 23:38

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Geçtiğimiz günlerde, taksici Oğuz Erge'nin üşümesin diye taksisine aldığı şahıs tarafından öldürülmesi tüm ülkeyi derinden üzmüş, olay ülkenin gündemine oturmuştu.

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Bu olayın ardından Aydın'da da tatsız bir olay meydana geldi.

Bu olayın ardından Aydın'da da tatsız bir olay meydana geldi.

Taksiye binen bir kadın, taksicisinin adresi tam olarak bilmediğini söylemesi üzerine küfretti.

Taksiye binen bir kadın, taksicisinin adresi tam olarak bilmediğini söylemesi üzerine küfretti.

Küfürden rahatsız olan taksici kadına tepki gösterince kadın "Sizin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, seni de vursunlar" diyerek taksiden indi.

Küfürden rahatsız olan taksici kadına tepki gösterince kadın "Sizin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, seni de vursunlar" diyerek taksiden indi.

İşte o anlar;

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