Aydın'da Taksiciyle Tartışan Müşteriden Skandal Sözler! "Senin Gibi Taksicileri Arkadan Vursunlar"

Geçtiğimiz günlerde, taksici Oğuz Erge'nin üşümesin diye taksisine aldığı şahıs tarafından öldürülmesi tüm ülkeyi derinden üzmüş, olay ülkenin gündemine oturmuştu.
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Bu olayın ardından Aydın'da da tatsız bir olay meydana geldi.
Taksiye binen bir kadın, taksicisinin adresi tam olarak bilmediğini söylemesi üzerine küfretti.
Küfürden rahatsız olan taksici kadına tepki gösterince kadın "Sizin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, seni de vursunlar" diyerek taksiden indi.
İşte o anlar;
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