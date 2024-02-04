Kanada’da Yabancılara Konut Satışı Yasağı Kararı İmrendirdi: 2 Yıl Daha Yasak!
Kanada’da Yabancılara Konut Satışı Yasağı Kararı İmrendirdi: 2 Yıl Daha Yasak!
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Kanada'da ev fiyatlarında yükselişle vatandaşlar ev bulma sorunu yaşamaya başladı. Kanada hükümeti 2023 yılı başında yabancıya ev satış yasağı getirdi.
Şehirdeki konutlara uygulanan yasak kararı, mültecileri, Kanada'da oturum izni olup daimi ikamet edenleri ve dağ evleri gibi turistik konutları kapsamazken, Başbakan Justin Trudeau 2021 seçim sürecinde yasanın teklifini sunmuş, ilkbaharda kabul edilen yasa 2023 itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.
Kanada hükümeti, yabancılara konut satışıyla ülke genelinde konut fiyatlarının artmasına yönelik endişelerin arttığını açıklarken, konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci oturum izinleri iki yıl süreyle sınırlandırılarak, öğrenciler mezun olduktan sonra da çalışma izni verilmemesi planlanıyor.
Kanada istatistik kurumu verilerine göre, ülkede yabancı konut sahipleri oranı yüzde 5'in altında olurken, uzmanlar bu yasanın emlak piyasasını etkilemeyeceğini söylese de hükümet yasağı uzattı.
Sosyal medyada da yorumlarda Kanada'nın bu yasağı kıskanıldı.
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Siz, Kanada hükümetinin bu kararını nasıl buldunuz?
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