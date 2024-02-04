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Kanada’da Yabancılara Konut Satışı Yasağı Kararı İmrendirdi: 2 Yıl Daha Yasak!

Kanada’da Yabancılara Konut Satışı Yasağı Kararı İmrendirdi: 2 Yıl Daha Yasak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.02.2024 - 23:55

Kanada'da vatandaşların ev bulma sorunu yaşaması nedeniyle, yabancıya konut satışının yasaklanması ardından, düzenlemenin bitimine neredeyse 1 yıl olmasına rağmen 2 yıl daha uzattı. Sosyal medyada da bu yasak kararına imrenen çok oldu.

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Kanada'da ev fiyatlarında yükselişle vatandaşlar ev bulma sorunu yaşamaya başladı. Kanada hükümeti 2023 yılı başında yabancıya ev satış yasağı getirdi.

Kanada'da ev fiyatlarında yükselişle vatandaşlar ev bulma sorunu yaşamaya başladı. Kanada hükümeti 2023 yılı başında yabancıya ev satış yasağı getirdi.

Getirilen yasak 1 Ocak 2025'te sona erecek olurken, yabancılara konut satışı yasağı 2 yıl daha uzatıldı. Kanada'da 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

Şehirdeki konutlara uygulanan yasak kararı, mültecileri, Kanada'da oturum izni olup daimi ikamet edenleri ve dağ evleri gibi turistik konutları kapsamazken, Başbakan Justin Trudeau 2021 seçim sürecinde yasanın teklifini sunmuş, ilkbaharda kabul edilen yasa 2023 itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.

Şehirdeki konutlara uygulanan yasak kararı, mültecileri, Kanada'da oturum izni olup daimi ikamet edenleri ve dağ evleri gibi turistik konutları kapsamazken, Başbakan Justin Trudeau 2021 seçim sürecinde yasanın teklifini sunmuş, ilkbaharda kabul edilen yasa 2023 itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.

Kanada'da ev almak vatandaşlık ya da oturum izni sağlamazken, yabancıların ev alma nedeni prim yapması olurken, hükümet de bunu engellemek için satışları yasaklamıştı.

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışıyla ülke genelinde konut fiyatlarının artmasına yönelik endişelerin arttığını açıklarken, konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci oturum izinleri iki yıl süreyle sınırlandırılarak, öğrenciler mezun olduktan sonra da çalışma izni verilmemesi planlanıyor.

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışıyla ülke genelinde konut fiyatlarının artmasına yönelik endişelerin arttığını açıklarken, konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci oturum izinleri iki yıl süreyle sınırlandırılarak, öğrenciler mezun olduktan sonra da çalışma izni verilmemesi planlanıyor.

Kanada istatistik kurumu verilerine göre, ülkede yabancı konut sahipleri oranı yüzde 5'in altında olurken, uzmanlar bu yasanın emlak piyasasını etkilemeyeceğini söylese de hükümet yasağı uzattı.

Kanada istatistik kurumu verilerine göre, ülkede yabancı konut sahipleri oranı yüzde 5'in altında olurken, uzmanlar bu yasanın emlak piyasasını etkilemeyeceğini söylese de hükümet yasağı uzattı.

Sosyal medyada da yorumlarda Kanada'nın bu yasağı kıskanıldı.

Sosyal medyada da yorumlarda Kanada'nın bu yasağı kıskanıldı.
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Siz, Kanada hükümetinin bu kararını nasıl buldunuz?

Siz, Kanada hükümetinin bu kararını nasıl buldunuz?
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Vatandaşlarını koruyabilir mi?

Vatandaşlarını koruyabilir mi?
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