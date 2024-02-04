Aynı Ev, Aynı Site, Farklı Fiyatlar: Sosyal Deney Gibi! Ev Kirasının Farklı Olduğu İlanlar Tepki Çekti
Aynı Ev, Aynı Site, Farklı Fiyatlar: Sosyal Deney Gibi! Ev Kirasının Farklı Olduğu İlanlar Tepki Çekti
Ev kiralarındaki 'başı boşluk' farklı bir hal aldı. Kiralardaki artışlarla ev sahipleri ve emlakçılar el ele farklı yöntemler kullanırken, bu kez aynı evin, aynı sitede farklı iki ilandaki fiyat uçurumu dikkat çekti.
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Beykoz'da tarihi bir evin kirası gündem oldu. Sahibinden sitesinde aynı evin farklı tarihlerde, farklı emlak firmaları tarafından ilana verildiği fakat fiyatı arasından uçurum olduğu görüldü.
İlk ilan 11 Ocak'ta yayınlanırken, 4+1 210 metrekarelik eve 60 bin TL kira istendiği görüldü.
İkinci ilan ise 28 Ocak'ta girilmiş ve evin kirası farklı bir emlakçı tarafından 38 bin TL olarak belirlenmişti.
38 bin TL istenen ilan halen yayında olurken, 60 bin TL'lik ilan ise tepkiler sonrası yayından kaldırılmış olduğu görüldü.
Evin konumuna yönelik yorumlar da yapılırken,
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Kiranın yüksekliği de ilgi çekti.
Kiranın, evin bölünmüş olmasına bağlayarak farklı olduğunu düşünenler de olurken,
Piyasada denetimsizlik olduğunu düşünenler çoğunluktaydı.
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