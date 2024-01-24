Emlak Piyasasında Artış Duruldu Fiyatlar Geriliyor Ama Sorun Bitmedi

2021’den bu yana gayrimenkul fiyatlarını yukarı doğru gittiğini belirten Yazıcı, 2023 ilk çeyreğinde bunun sürdüğünü müteahhitlerin satabildiğini, ev sahiplerinin yüksek fiyatlardan yabancılara kiralama yapabildiğini belirtti. Ancak enflasyondaki yükselişle işlerin hızla tersine döndüğünü belirten Yazıcı, devletin aldığı önlemlerin anlık olduğunu, fiyatlarda artışların durulduğunu hatta bir miktar gerilediğini ama sorunların kökeninin çözülemediğini belirtti.