Emlak Piyasasında Artış Duruldu Fiyatlar Geriliyor Ama Sorun Bitmedi
Emlak Piyasasında Artış Duruldu Fiyatlar Geriliyor Ama Sorun Bitmedi
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EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, birkaç yıl önce Türkiye'de barınma sorunu olacağını söylediklerini hatırlattı.
"Hastalığın doğru teşhis edilmesi gerekli ki tedavi edilebilsin" diyen Yazıcı günümüzde geldiğimiz noktada ev sahibi olmanın da kiracı olmanın da dert olduğunu söyledi.
Ev almanın yatırım olmaktan çıktığını söyleyen Yazıcı, sadece barınma amaçlı ev alınması gerektiğini söylerken, satışta olan konut sayısının 500 binler civarında olduğunu iletirken, üretimin de yeterince cazip olmadığını söyledi.
Getirilen "arabulucu" çözümünün yeterli olmadığını belirtirken, mahkemelerin yükünün ciddi bir kısmının kira davalarından oluştuğunu da ekledi.
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