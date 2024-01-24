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Emlak Piyasasında Artış Duruldu Fiyatlar Geriliyor Ama Sorun Bitmedi

Emlak Piyasasında Artış Duruldu Fiyatlar Geriliyor Ama Sorun Bitmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.01.2024 - 13:00

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2023 yılı konut piyasasının genel değerlendirmesini yaparak, 2024 yılı için öngörülerde bulunurken, fiyatların bir miktar gerilediğini söyledi.

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EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, birkaç yıl önce Türkiye'de barınma sorunu olacağını söylediklerini hatırlattı.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, birkaç yıl önce Türkiye'de barınma sorunu olacağını söylediklerini hatırlattı.

2021’den bu yana gayrimenkul fiyatlarını yukarı doğru gittiğini belirten Yazıcı, 2023 ilk çeyreğinde bunun sürdüğünü müteahhitlerin satabildiğini, ev sahiplerinin yüksek fiyatlardan yabancılara kiralama yapabildiğini belirtti. Ancak enflasyondaki yükselişle işlerin hızla tersine döndüğünü belirten Yazıcı, devletin aldığı önlemlerin anlık olduğunu, fiyatlarda artışların durulduğunu hatta bir miktar gerilediğini ama sorunların kökeninin çözülemediğini belirtti.

"Hastalığın doğru teşhis edilmesi gerekli ki tedavi edilebilsin" diyen Yazıcı günümüzde geldiğimiz noktada ev sahibi olmanın da kiracı olmanın da dert olduğunu söyledi.

"Hastalığın doğru teşhis edilmesi gerekli ki tedavi edilebilsin" diyen Yazıcı günümüzde geldiğimiz noktada ev sahibi olmanın da kiracı olmanın da dert olduğunu söyledi.

2024’te sorunların çözülmeyeceğini, barınma sorununun devam edeceğini söyleyen gayrimenkul uzmanı, faiz oranlarındaki artış, kredi olanaklarındaki sınırlama gibi nedenlerle gayrimenkul alım satımında azalmanın piyasayı sakinleştirdiğini iletti.

Ev almanın yatırım olmaktan çıktığını söyleyen Yazıcı, sadece barınma amaçlı ev alınması gerektiğini söylerken, satışta olan konut sayısının 500 binler civarında olduğunu iletirken, üretimin de yeterince cazip olmadığını söyledi.

Ev almanın yatırım olmaktan çıktığını söyleyen Yazıcı, sadece barınma amaçlı ev alınması gerektiğini söylerken, satışta olan konut sayısının 500 binler civarında olduğunu iletirken, üretimin de yeterince cazip olmadığını söyledi.

Orta ve uzun vadede barınmanın sorun olmaya devam edeceğini belirten Cansel Turgut Yazıcı, 2024 yılının kiracılar için zorlu geçeceğini de ekledi.

Getirilen "arabulucu" çözümünün yeterli olmadığını belirtirken, mahkemelerin yükünün ciddi bir kısmının kira davalarından oluştuğunu da ekledi.

Getirilen "arabulucu" çözümünün yeterli olmadığını belirtirken, mahkemelerin yükünün ciddi bir kısmının kira davalarından oluştuğunu da ekledi.
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