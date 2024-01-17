Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi 2023 Kasım Ayında da Arttı: İstanbul'da Bir Ev Ne Kadar?
Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi 2023 Kasım Ayında da Arttı: İstanbul'da Bir Ev Ne Kadar?
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Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyatlarına yönelik endekste yükseliş 2023 Kasım'da da sürdü.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 20 23 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlenirken, bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2 96 3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi.
Buna göre Türkiye'de 120 metrekare ortalama bir konutun fiyatı 3 milyon 638 bin 232 TL olurken, İstanbul'da ortalama bir daire 5 milyon 343 bin 900 TL oldu.
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