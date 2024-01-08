Kira Getirisi mi, Faiz Getirisi mi? Vatandaş Ev Alacağı Parayı Faize Yatırsa Daha Çok Kazanır mı?
Kira Getirisi mi, Faiz Getirisi mi? Vatandaş Ev Alacağı Parayı Faize Yatırsa Daha Çok Kazanır mı?
Son dönemde artan faizlerle ev parasını faize yatırsa daha çok kazanacağını söyleyenlere emlakçıların tersi hesabı karışınca bize de hesap yapmak düştü.
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Bir emlakçının çektiği video sosyal medyada gündem olunca, "ev parasını faize yatırmak" isimli gündemimiz yeniden yüzünü gösterdi. Gelin birlikte bakalım.
Videonun İzmir üzerinden olmasıyla önce İzmir'deki ev fiyatlarına baktık.
Bir de kirasına bakalım.
Gelelim faiz oranlarına! 1 Kasım 2019'da yüzde 11,40 olan mevduat faizini TCMB'den alarak ilerleyeceğiz. Yıllık artışlarla gidelim.
Bu sürede her yıl yenilenen oranlarla duruma beraber bakalım.
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Kasım 2019'da ev aldığımız 384 bin 615 TL mevduata yatırsaydık bu süreçte (gelecek faiz oranlarını bilmediğimiz için geçmişe dönük bakıyoruz) 863 bin 597,78 TL olacaktı ama biz ev aldık kiraya verdik.
Evimizin değeri 3 milyon 716 bin 134 TL ve bu sürede de yıllık getiriler toplamı 170 bin 412 TL olurken, gelecek 1 yıl da 189 bin 744 TL alacağımız var. Evimizin değerinin de yüzde 25 arttığını varsayarsak 4 milyon 645 bin 167,5 TL varlığımız olacak.
Emlakçı hesabını da buraya ekleyelim. Kararı size bırakalım.
Yorumlarda da tartışma sürdü tabi.
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Siz olsaydınız ne yapardınız?
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