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Kira Getirisi mi, Faiz Getirisi mi? Vatandaş Ev Alacağı Parayı Faize Yatırsa Daha Çok Kazanır mı?

Kira Getirisi mi, Faiz Getirisi mi? Vatandaş Ev Alacağı Parayı Faize Yatırsa Daha Çok Kazanır mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.01.2024 - 17:55

Son dönemde artan faizlerle ev parasını faize yatırsa daha çok kazanacağını söyleyenlere emlakçıların tersi hesabı karışınca bize de hesap yapmak düştü.

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Bir emlakçının çektiği video sosyal medyada gündem olunca, "ev parasını faize yatırmak" isimli gündemimiz yeniden yüzünü gösterdi. Gelin birlikte bakalım.

Bir emlakçının çektiği video sosyal medyada gündem olunca, "ev parasını faize yatırmak" isimli gündemimiz yeniden yüzünü gösterdi. Gelin birlikte bakalım.

Videonun İzmir üzerinden olmasıyla önce İzmir'deki ev fiyatlarına baktık.

Videonun İzmir üzerinden olmasıyla önce İzmir'deki ev fiyatlarına baktık.

İzmir'de ortalama ev fiyatları 3 milyon 716 bin TL olarak görülüyor. Son 4 yılda getiri yüzde 866,20 oranında. Kasım 2019'da bu ev 384 bin 615 TL'ymiş.

Bir de kirasına bakalım.

Bir de kirasına bakalım.

İzmir'de kira artışları 4 yılda yüzde 839,19 olurken, Kasım 2019'da 1.683 TL'ymiş.

Gelelim faiz oranlarına! 1 Kasım 2019'da yüzde 11,40 olan mevduat faizini TCMB'den alarak ilerleyeceğiz. Yıllık artışlarla gidelim.

Gelelim faiz oranlarına! 1 Kasım 2019'da yüzde 11,40 olan mevduat faizini TCMB'den alarak ilerleyeceğiz. Yıllık artışlarla gidelim.

Bu sürede her yıl yenilenen oranlarla duruma beraber bakalım.

Bu sürede her yıl yenilenen oranlarla duruma beraber bakalım.

Evin değeri kadar parayı 2019 Kasım'da mevduata 1 yıl vadeyle yüzde 11,40'tan koyalım ve yıl sonunda 427 bin 145,73 TL'yi hesapta görelim. Ertesi yıl mevduat oranı 12,67 ve paramız oldu 478 bin 937,15 TL. 

1 yıl vadede daha dursun mevduat faizi Kasım 2021'de yüzde 15,10 ve 1 yıl sonra paramız oldu 549 bin 87,07 TL. Yine 1 yıl vade ve oran 14,11 para oldu 624 bin 238,97 TL. Son yıla gelelim 2023 Kasım'da oran çıktı 39,53'e 2024 Kasım'da paramız 863 bin 597,78 TL olacak.

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Kasım 2019'da ev aldığımız 384 bin 615 TL mevduata yatırsaydık bu süreçte (gelecek faiz oranlarını bilmediğimiz için geçmişe dönük bakıyoruz) 863 bin 597,78 TL olacaktı ama biz ev aldık kiraya verdik.

Kasım 2019'da ev aldığımız 384 bin 615 TL mevduata yatırsaydık bu süreçte (gelecek faiz oranlarını bilmediğimiz için geçmişe dönük bakıyoruz) 863 bin 597,78 TL olacaktı ama biz ev aldık kiraya verdik.

Her yıl rayice çekebildik diyelim. Kasım 2019'da 1.683 TL'ye kiraya verdik, 12 ay sonra 20 bin 196 TL aldık. Kasım 2020'de kira oldu 1.800 TL, Kasım 2021'de kira oldu 3.048 TL, Kasım 2022'de kira oldu 7.670 TL ve Kasım 2023'te kira oldu 15.812 TL.

Evimizin değeri 3 milyon 716 bin 134 TL ve bu sürede de yıllık getiriler toplamı 170 bin 412 TL olurken, gelecek 1 yıl da 189 bin 744 TL alacağımız var. Evimizin değerinin de yüzde 25 arttığını varsayarsak 4 milyon 645 bin 167,5 TL varlığımız olacak.

Evimizin değeri 3 milyon 716 bin 134 TL ve bu sürede de yıllık getiriler toplamı 170 bin 412 TL olurken, gelecek 1 yıl da 189 bin 744 TL alacağımız var. Evimizin değerinin de yüzde 25 arttığını varsayarsak 4 milyon 645 bin 167,5 TL varlığımız olacak.

Emlakçı hesabını da buraya ekleyelim. Kararı size bırakalım.

Yorumlarda da tartışma sürdü tabi.

Yorumlarda da tartışma sürdü tabi.
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