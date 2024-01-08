Kira Getirisi mi, Faiz Getirisi mi? Vatandaş Ev Alacağı Parayı Faize Yatırsa Daha Çok Kazanır mı?

Evin değeri kadar parayı 2019 Kasım'da mevduata 1 yıl vadeyle yüzde 11,40'tan koyalım ve yıl sonunda 427 bin 145,73 TL'yi hesapta görelim. Ertesi yıl mevduat oranı 12,67 ve paramız oldu 478 bin 937,15 TL.

1 yıl vadede daha dursun mevduat faizi Kasım 2021'de yüzde 15,10 ve 1 yıl sonra paramız oldu 549 bin 87,07 TL. Yine 1 yıl vade ve oran 14,11 para oldu 624 bin 238,97 TL. Son yıla gelelim 2023 Kasım'da oran çıktı 39,53'e 2024 Kasım'da paramız 863 bin 597,78 TL olacak.