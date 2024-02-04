6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Fenomen Taha Duymaz'ın Annesi Açıklamalarıyla Yürekleri Sızlattı!

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki kardeşiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Kaybedilen on binlerce candan yalnızca biri olan Duymaz'ın annesi, depremin üzerinden geçen bir yılın ardından çocuklarının mezarının başında yürek burkan açıklamalar yaptı.