6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Fenomen Taha Duymaz'ın Annesi Açıklamalarıyla Yürekleri Sızlattı!
6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Fenomen Taha Duymaz'ın Annesi Açıklamalarıyla Yürekleri Sızlattı!
Kaynak: https://www.haberler.com/yerel/sosyal...
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki kardeşiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Kaybedilen on binlerce candan yalnızca biri olan Duymaz'ın annesi, depremin üzerinden geçen bir yılın ardından çocuklarının mezarının başında yürek burkan açıklamalar yaptı.
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Taha Duymaz yaptığı yemeklerle fenomen olan gencecik bir kardeşimizdi. Ne yazık ki kendisini geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depreminde kardeşleriyle birlikte kaybettik.
Hatay'da yaşayan Taha, halasının evinde kalırken depreme yakalanmış ve ne yazık ki kaybettiğimiz binlerce can gibi bu felaketten kurtulamamıştı.
Depremin üzerinden bir yıl geçti ama yaralarımız sarılamadı. Evlatlarını kaybeden anne Meryem Durmaz bu süreçte her gün çocuklarının mezarını ziyaret ettiğini dile getirdi.
Depremden bir gün önce çocuklarıyla vakit geçirdiğini söyleyen anne, "Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekanı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum." dedi.
Her gün mezarda çocuklarını ziyaret ettiğini söyleyen Meryem Duymaz, "Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü" diyerek acısını dile getirdi.
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Depremin üzerinden bir yıl geçse de acı hepimiz için çok taze. Umuyoruz ki böyle büyük bir felaket tekrar yaşanmaz.
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