Şehit Babasının, Oğluyla Olan Anıları Duygulandırdı: '24'ünde Oğluma Nişan Yapacaktık...'

Gülen, 'Görevini isteyerek, severek yapıyordu. Aynı zamanda pilot eğitmeni konumundaydı. Öğrencileri vardı. Öğrencileri de geldi gittiler sağ olsunlar. Benim oğlum pilot olmadan önce istihbaratta çalışıyordu. O zaman Ankara gar patlamasını yaşadık. Sabah 10'u 5 geçe patlama oluyor, ben 10'u 8 geçe oğlumu arıyorum. Baba 'nereden duydun' dedi. Ben 'sesini duymak için aradım oğlum' dedim. 'Baba kapat dünya yıkılıyor burada' dedi. Tesadüfen aradım. 15 Temmuz'da da saat 22.10'da balkonda hanımla oturuyordum. Uçak hızla girdi Ankara merkeze doğru. 23.20 gibi arabaya bindim emniyete kadar gittim. Arabamı Etlik'e park ettim, yol tıkalıydı. Gittim oğlumu buldum. Beline kadar ıslaktı, göğsünde sırtında çelik yelek, elinde silah vardı. Git diye yalvardı oğlum, ben dedim gitmem. Böyle bir anımız olmuştu' ifadelerini kullandı.