Şehit Babasının, Oğluyla Olan Anıları Duygulandırdı: '24'ünde Oğluma Nişan Yapacaktık...'
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in baba evinde yas var. Şehit babası Mehmet Gülen, oğluyla 10 Ekim 2015'te meydana gelen gar patlamasında ve 15 Temmuz'da yaşadığı anıları anlattı. Gülen, 'Ayın 24'ün de nişanımız vardı. Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim.' ifadelerini kullandı.
Dün gece saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikopterin düşmesi sonucu iki polis şehit olurken, 1 teknisyen yaralanmıştı.
Şehit Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in baba evine acı haber ulaşması sonrası, mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in babası Mehmet Gülen, 'Oğlum Pilot Emniyet Amiri konumundaydı. Dün acı haberi aldık; yıkıldık, telafisi yok. Acımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Üzgünüz, keşke olmasaydı. Ayın 24'ün de nişanımız vardı. Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim. Acımız sonsuz, kimseye kırgın değilim' dedi.
Oğlunun 2011'de akademiden mezun olduğunu söyleyen ve 13 yıllık polis memuru olduğunu belirten baba Gülen, Ankara Gar saldırısı ve 15 Temmuz'da oğlu ile yaşadıklarını da anlattı.
'Baba kapat dünya yıkılıyor burada'
Gülen, 'Görevini isteyerek, severek yapıyordu. Aynı zamanda pilot eğitmeni konumundaydı. Öğrencileri vardı. Öğrencileri de geldi gittiler sağ olsunlar. Benim oğlum pilot olmadan önce istihbaratta çalışıyordu. O zaman Ankara gar patlamasını yaşadık. Sabah 10'u 5 geçe patlama oluyor, ben 10'u 8 geçe oğlumu arıyorum. Baba 'nereden duydun' dedi. Ben 'sesini duymak için aradım oğlum' dedim. 'Baba kapat dünya yıkılıyor burada' dedi. Tesadüfen aradım. 15 Temmuz'da da saat 22.10'da balkonda hanımla oturuyordum. Uçak hızla girdi Ankara merkeze doğru. 23.20 gibi arabaya bindim emniyete kadar gittim. Arabamı Etlik'e park ettim, yol tıkalıydı. Gittim oğlumu buldum. Beline kadar ıslaktı, göğsünde sırtında çelik yelek, elinde silah vardı. Git diye yalvardı oğlum, ben dedim gitmem. Böyle bir anımız olmuştu' ifadelerini kullandı.