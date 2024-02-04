Putin'in Gizli Sevgilisi Alina Kabaeva Hakkında Çarpıcı İddia: Ev Hapsinde mi?
Putin'in Gizli Sevgilisi Alina Kabaeva Hakkında Çarpıcı İddia: Ev Hapsinde mi?
İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın ev hapsinde olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ortaya atılan 'öldü' ve 'yerine dublörü geçti' iddialarının kaynağı olarak görülen jimnastikçi Alina Kabaeva'nın durumuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'nün İngiliz medyasında yer alan bilgilerden aktardığı habere göre, Putin ile Kabaeva arasında soğukluk olduğu belirtildi. İngiliz medyasında yer alan 'Putin'in sevgilisi Rus liderin ilişkiye gireceği son kadın oldu' başlığında Kabaeva'nın ev hapsinde olduğu iddia edildi.
Putin'in Rusya ile Finlandiya sınırına yakın Karelian Ormanı'ndaki dev yazlığında kaldığı öne sürüldü. Rus siyaseti üzerine yaptığı analizlerle bilinen Dr. Valeri Solovey, "Kabaeva, ev hapsinde" dedi.
Öte yandan İngiliz medyası 40 yaşındaki Kabaeva'nın güvenliği gerekçesiyle burada yaşamak istemediğini öne sürdü. Rusya'daki muhalif Telegram hesaplarında, "Gölge First Lady bir mahkum oldu" yorumları yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda