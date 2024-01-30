Rusya'daki Seçim İçin Mal Varlığı Açıklandı: Putin'in 'Mütevazı' Araçları Dikkat Çekti
Rusya'daki Seçim İçin Mal Varlığı Açıklandı: Putin'in 'Mütevazı' Araçları Dikkat Çekti
Rusya'da mart ayında yapılacak seçimlerde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in varlıkları arasında yer alan mütevazi araçları dikkat çekti.
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15-17 Mart 2024 arasında yapılacak olan seçimlere bağımsız aday olarak katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlıkları arasında bulunan 'mütevazı' araçları dikkat çekti.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan bilgide, Putin, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip.
Putin'in sahip olduğu araçlar ise oldukça mütevazı, açıklanan arabalar arasında 1960 model GAZ M21, 1965 model GAZ M21 ve 2009 model Lada Niva yer aldı.
St. Petersburg Bankasında da 230 adet hissesi bulunan Putin, 2018'de başladığı devlet başkanlığı dönemini kapsayan son 6 yılda ise 67 milyon rublenin üzerinde gelir elde etti.
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