Putin'den Ailelere Çağrı: "En Az 3 Çocuk Yapın"
Putin'den Ailelere Çağrı: "En Az 3 Çocuk Yapın"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşen doğum oranlarının önüne geçmek için vatandaşlara 'en az üç çocuk' tavsiyesinde bulundu.
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Rusya, 1999'dan sonraki en düşük doğum oranları düzeyine geriledi. Nüfus Dairesi, doğum oranlarındaki düşüşün 2027'ye kadar devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki nüfus azalışını durdurmak adına ailelere "en az üç çocuk" yapma çağrısında bulundu.
Putin, Kaliningrad'daki bir üniversite ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi. Putin, "Eğer bir çift sadece bir çocuk yaparsa, nüfus düşer. İki çocukla bile nüfus durağan kalır. Nüfusun artması için her ailenin üç çocuk yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Putin, eğitim düzeyi arttıkça ve kadınların kariyerlerine öncelik vermesiyle doğum oranlarının düştüğünü belirtti ve genç ailelere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, çiftlerin çocuk sahibi olmayı ertelememesi gerektiğini vurguladı.
Rus hükümeti, doğum oranlarını arttırmak için çocuk sahibi ailelere düşük faizli ev kredisi gibi bazı destekler getirmişti.
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